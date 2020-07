Coronavirus. Judetele in care numarul de imbolnaviri a explodat peste noapte. Romania se apropie de recordul de cazuri active din 29 aprilie

Judetele in care statistica arata ca pandemia a fost scapata de sub control in ultimele saptamani - Argesul, Brasovul si Bucurestiul, au raportat din nou un numar ridicat de noi imbolnaviri, cate 53 fiecare in cursul zilei de miercuri. Toate trei au fost depasite de Dambovita, cu 59 de cazuri noi raportate pe 8 iulie.Cu o zi inainte, autoritatile au anuntat in total 397 de cazuri, deci miercuri, 8 iulie, s-au inregistrat cu 158 de bolnavi.Judetele Arges si Dambovita anuntasera marti cate 14 noi imbolnaviri, Brasovul - 45, iar Capitala tot 53. Practic, Dambovita a raportat cu 45 de cazuri noi de pe o zi pe alta, un numar urias imbolnaviri intr-un interval de doar 24 de ore.In ultimele 14 zile, judetele Arges, Brasov si municipiul Bucuresti au raportat un numar impresionant de noi imbolnaviri: 517, 519 si 686 in Capitala. In total, Bucurestiul a raportat peste 3.500 de cazuri de la inceputul pandemiei.Alte judete care au inregistrat un numar ridicat de noi imbolnaviri sunt Buzau - 33 de cazuri noi, Ilfovul - 19, Muresul - 21, Prahova - 30 si Suceava si Vrancea - cu cate 18.Constanta, cea mai importanta zona turistica a tarii in aceasta perioada, a raportat miercuri doar 8 cazuri noi, in ultimele doua saptamani fiind confirmate acolo doar 110 de cazuri.In schimb judetele Braila, Satu Mare, Salaj, Vaslui au raportat din nou zero cazuri noi.Miercuri au fost efectuate 13.147 de teste, cu cateva sute mai multe comparative cu ziua precedenta, cand fusesera efectuate 11.855.In contextual numarului mare de imbolnaviri, procentul testelor pozitive a fost foarte ridicat - 4,2%, cu 0,9% in plus fata de marti, 7 iulie.Numarul persoanelor in stare grava internate la terapie intensive a ajuns la 237, cu 6 mai multe decat ieri, o valoare similara cu cea inregistra tara noastra in data de 12 mai, cand la ATI erau internati 238 de pacienti. Reamintim ca, in 7 iunie, era inregistrat minimul pacientilor in stare grava, 144.Numarul cazurilor active din tara noastra a ajuns miercuri la 7.559, departe de minimul inregistrat in 8 iunie de 4.444 de cazuri si aproape de maximul inregistrat in 29 aprilie - de 7.734 de cazuri.