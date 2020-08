Coronavirus la Ministerul Sanatatii. Institutia a transmis ca sunt deja trei persoane confirmate si a anuntat ca va lua masuri speciale

Inca doua cazuri din acelasi departament

Masuri speciale la sediul Ministerului Sanatatii

Cele trei persoane faceau parte din acelasi departament, potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatatii.Primul caz de coronavirus in sediul Ministerului Sanatatii a fost confirmat luni. Este vorba despre o femeie."Astazi (luni, 10 august 2020, n.r.), un angajat al Ministerului Sanatatii a fost depistat pozitiv la testul RT- PCR, pentru SARS-CoV 2.In acest context, conform metodologiei, imediat dupa aflarea rezultatului testului, Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti a demarat o ancheta epidemiologica in urma careia au fost identificati 12 contacti directi care au fost izolati la domiciliu si li s-au recoltat probe.Ancheta epidemiologica va continua si in perioada urmatoare, pana la identificarea si altor potentiali contacti accidentali, ce vor fi testati, conform metodologiei de caz.In cursul zilei de maine se va realiza dezinfectia spatiilor unde isi desfasura activitatea angajatul MS, precum si contactii acestei persoane. Mai mult, intr-o etapa imediat urmatoare se va face inca o dezinfectie a tuturor spatiilor si birourilor din MS si se vor lua masuri suplimentare de protectie a personalului care isi desfasoara activitatea in cladirea centrala.Precizam ca, angajata MS este internata intr-o unitate sanitara de boli infectioase", a transmis Ministerul Sanatatii.Marti, in jurul pranzului, Ministerul Sanatatii a confirmat "identificarea celui de-al doilea caz de infectare cu noul coronavirus in randul contactilor directi ai primului ca pozitiv.Este vorba despre o persoana simptomatica, care se afla in izolare si care va fi internata astazi intr-o unitate sanitara de boli infectioase".Iar cateva ore mai tarziu, un alt angajat a fost confirmat cu infectia."In cadrul anchetei epidemiologice demarata in cadrul Ministerului Sanatatii, inca o persoana din cadrul aceluiasi departament a fost depistata cu COVID -19 in urma testelor RT PCR efectuate, numarul celor depistati pozitiv ridicandu-se la treiAngajatul MS depistat pozitiv este simptomatic, se afla in zolare si va fi internat intr-o unitate sanitara de boli infectioase.In acest context, astazi (marti, 11 august 2020 n.r.) a fost realizata dezinfectarea spatiilor din zona unde se afla departamentul in care isi desfasoara activitatea persoanele depistate pozitiv", a transmis institutia.De asemenea, oficialii din Ministerul Sanatatii au anuntat ca in sediul institutiei va fi interzis accesul vizitatorilor."Incepand de maine (miercuri, 12 august 2020), in cadrul Ministerului Sanatatii vor fi luate o serie de masuri suplimentare.Astfel, se va interzice total accesul vizitatorilor. De asemenea, institutia va functiona in conditii speciale, in care jumatate de personal va fi prezent fizic in institutie, iar cealalta jumatate va efectua programul de lucru in regim de telemunca.Toate spatiile MS vor fi supuse procesului de dezinfectie/nebulizare.Procesul de testare al angajatilor continua, conform normelor", a transmis Ministerul Sanatatii.