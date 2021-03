Coronavirus la primaria Sectorului 6. Mai multi angajati au fost infectati. Primarul Ciucu spune ca transmiterea unor documente ar putea fi intarziata

"Primaria Sectorului 6 informeaza asupra faptului ca ieri, 10.03.2021, in urma testarii rapide cu test rapid Covid-19 antigen, mai multi angajati din cadrul institutiei au fost depistati pozitiv. Acestia acuzau simptome specifice infectarii cu virusul Sars Cov 2", a anuntau, joi, primarul Sectoruui 6, Ciprian Ciucu.Acesta a precizat ca a fost convocat Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta si au fost dispuse masurile necesare de preventie pentru raspandirea virusului."Printre acestea, vor fi si masuri de reducere a prezentei fizice la locul de munca pentru mai multi angajati. Informam cetatenii ca, in perioada urmatoare, pot fi intampinate dificultati in contactarea institutiei, precum si intarzieri in comunicarea unor raspunsuri/rezolutii/acte.Ne cerem scuze, pe aceasta cale, si dorim sa va asiguram ca sunt luate toate masurile necesare pentru ca aceasta situatie sa se incheie cat mai rapid, iar lucrurile sa revina la normal.Sesizarile pot fi trimise, in continuare, la adresa prim6@primarie6.ro", a mai anuntat primarul.Acesta face apel la respectarea masurilor de protectie."Va multumim pentru intelegere si facem un apel catre toata lumea sa respecte masurile in vigoare pentru prevenirea si combaterea virusului SARS CoV-2", a mai scris Ciucu pe Facebook