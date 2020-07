Coronavirus la Spitalul de Psihiatrie Sapoca. Trei pacienti au fost confirmati pozitiv

Potrivit unor surse medicale, doua paciente din Sectia Ojasca au fost confirmate cu coronavirus si au fost transferate in Spitalul Municipal din Rm.Sarat, unitate de suport pentru tratarea bolnavilor COVID 19.O alta pacienta a fost confirmata in Sectia de Psihiatrie cronici, fiind internata in Spitalul Judetean Buzau.In urma anchetei, epidemiologii au descoperit peste 70 de contacti ai celor trei cazuri confirmate cu coronavirus, atat angajati ai spitalului cat si pacienti.Unii au fost deja testati si se asteapta rezultatele testelor, altii sunt monitorizati.In judetul Buzau au fost confirmate, joi, 24 de cazuri noi de infectie cu coronavirus, judetul ajungand la un total de 883 de bolnavi de la debutul pandemie.