Coronavirus la Universitatea de Vest din Timisoara. Secretara si o ingrijitoare, confirmate cu SARS-COV-2

Informatia a fost confirmata joi, 8 octombrie 2020, de catre purtatorul de cuvant al Universitatii de Vest Timisoara (UVT), Horea Bacanu, care a declarat pentru Agerpres ca a fost anuntata Directia de Sanatate Publica (DSP) Timis."In functie de rezultatele anchetei epidemiologice, DSP va stabili daca va declara acest spatiu ca focar activ de COVID", a precizat Horea Bacanu.Potrivit Prefecturii Timis, judetul a inregistrat un numar mare de imbolnaviri cu SARS-CoV-2 intr-o singura zi, de la 104 persoane raportate marti, la 142 inregistrate miercuri, dintre care 79 sunt in Timisoara."In ultimele 24 de ore au fost efectuate 2.279 de teste. In aceasta dimineata, au fost raportate 178 de persoane internate confirmate cu COVID, 21 pe sectia ATI, doua cadre medicale au fost infectate cu SARS-CoV-2 si s-a inregistrat un deces . De la inceputul pandemiei, s-au numarat 182 de decese", a afirmat purtatorul de cuvant al Prefecturii Timis, Daniela Fetescu.Purtatorul de cuvant al DSP Timis, Cornelia Bubatu, a anuntat ca in prezent sunt opt focare COVID-19 active, aflate in supraveghere epidemiologica.