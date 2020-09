Coronavirus Marea Britanie: Un nou lockdown nu poate fi exclus, spune ministrul Sanatatii

"Daca fiecare va respecta regulile, atunci noi vom putea evita viitoare lockdown-uri la nivel national, insa, fara indoiala, noi trebuie sa fim pregatiti sa actionam daca va fi necesar", a declarat Hancock la BBC. "Eu nu exclud aceasta, (chiar daca) eu nu-mi doresc acest lucru", a spus el.Marea Britanie este cea mai lovita tara europeana de pandemia in curs, cu aproape 42.000 de decese inregistrate, si se confrunta cu o crestere rapida a numarului de noi cazuri de infectari de la sfarsitul vacantei.Premierul Boris Johnson , care a declarat in aceasta saptamana ca Regatul Unit se confrunta cu al doilea val de Covid-19, a prezentat noi masuri de restrictie aplicate locuitorilor din regiunile din nordul, nord-vestul si centrul Angliei, cele mai afectate. Chiar daca noi restrictii au fost introduse in aceasta saptamana, premierul britanic si-a exprimat reticenta sa impuna o noua izolare totala a tarii, in timp ce mai multi deputati conservatori se arata critici fata de masurile deja luate.