Coronavirus: Medicamentul AstraZeneca bazat pe anticorpi intra in faza testarii pe pacienti

Primii participanti la acest test au primit o doza de medicament - care este o combinatie a doi anticorpi -, precizeaza intr-un comunicat AstraZeneca.Faza 1, la care participa 48 de voluntari sanatosi in Regatul Unit, cu varste cuprinse intre 18 si 55 de ani, urmeaza sa stabileasca daca medicamentul - al carui nume de cod este AZD7442 - este sigur si cum reactioneaza corpul uman.Testul este finantat de catre Guernul Statelor Unite, prin departamentele Apararii si Sanatatii.Grupul precizeaza ca este vorba despre o "etapa importanta" pentru acest medicament, care ar putea fi folosit atat de catre persoane expuse SARS-CoV-2, cat si persoane infectate.Rezultatele fazei 1 sunt asteptate in al doilea semestru, iar daca vor fi concludente AstraZeneca va lansa teste de faza 2 si 3 la scara mai mare, in vederea evaluarii eficientei medicamentului.AstraZeneca dezvolta, de asemenea, impreuna cu Universitatea Oxford, un proiect al unui vaccin impotriva covid-19, iar rezultatele testarilor in faza 3, pe mii de oameni, sunt asteptate in septembrie.Acest proeict da nastere multor asteptari, iar potrivit unor informatii de presa presedintele american Donald Trump ar intentiona sa accelereze procesul autorizarii in Statele Unite.Guvernul britanic a dat luni asigurari, la randul sau, ca Regatul Unit va fiprima tara care va beneficia de vaccin, in cazul in care este aprobat.