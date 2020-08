Coronavirus: O proteina ar putea juca un rol important in formele grave ale maladiei

Conform acestui studiu, publicat joi in revista Cell, a fost detectata "o concentratie foarte ridicata" - de 100 pana la 1000 de ori mai mare decat cea normala - a acestei proteine, calprotectina, la pacientii afectati de o forma severa de COVID-19."Rezultatele noastre sugereaza ca proteina calprotectina ar putea fi vinovata de agravarea COVID-19", a declarat intr-un comunicat autorul principal al studiului, cercetatorul in imunologie Aymeric Silvin.Numeroase studii realizate in lumea intreaga incearca sa inteleaga mai bine mecanismele aflate la baza "furtunii de citokine", o reactie inflamatorie necontrolata si excesiva, observata in cazul formelor grave de COVID-19."Cresterea puternica a concentratiei de calprotectina in sange ar putea sa se produca inainte de furtuna de citokine asociata cu evolutia inflamatorie a pacientilor care dezvolta o forma severa", a continuat Aymeric Silvin.In teorie, ar putea fi astfel identificati pacientii care risca sa dezvolte o forma severa a bolii prin testarea concentratiei de calprotectina din sangele lor, potrivit unui comunicat publicat de organizatiile franceze aflate la originea acestui studiu (Gustave Roussy, AP-HP, Inserm), realizat in colaborare cu echipe din strainatate (Singapore, China, Israel).In plus, aceasta pista de cercetare ar putea oferi "o abordare terapeutica inedita", deoarece blocarea receptorului calprotectinei ar putea stimula combaterea fenomenului de agravare a bolii."Aceste strategii urmeaza sa fie evaluate prin studii clinice", precizeaza acelasi comunicat.Studiul se bazeaza pe analizarea unor esantioane sangvine prelevate de la 158 de pacienti internati in serviciile de urgente medicale sub suspiciunea infectarii lor cu SARS-CoV-2.La pacientii cei mai afectati, pe langa concentratii ridicate de calprotectina, analizele au relevat si o functionare anormala a anumitor globule albe, care par sa slabeasca reactia imunitara.Realizarea de analize care sa vizeze acesti doi markeri in etapa de internare a unui pacient ar putea contribui la identificarea, in amonte, a persoanelor ce prezinta riscul de a dezvolta forme grave de COVID-19."Diagnosticarea precoce a unei forme grave de COVID-19 poate fi realizata dintr-un singur flacon de sange", a adaugat o alta cercetatoare care a participat la acest studiu, Michaela Fontenay, care conduce sectia de hematologie biologica de la Spitalul Cochin din Paris