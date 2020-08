Coronavirus pe santierul A10. Opt muncitori care lucreaza la autostrada Sebes - Turda au fost testati pozitiv

Un numar de opt persoane au fost depistate pozitiv cu COVID-19. Ancheta epidemiologica arata cu infectia s-a raspandit de la un muncitor din Cluj, care prezenta simptome ale bolii si a fost testat.Ulterior, alti sapte colegi ai acestuia au fost confirmati. Muncitorii sunt din Brasov, Bihor, Cluj si Bistrita-Nasaud si au fost transportati spre judetele din care fac parte.Desi nu sunt din Alba, cazurile au fost alocate in acest judet, deoarece au declarat ca aici s-au infectat.Numarul total al cazurilor inregistrate pana luni, 17 august, in judetul Alba, a ajuns la 924 persoane confirmate pozitiv, 724 vindecati si 40 de decese. Sunt, in total, un numar de 160 de cazuri active.