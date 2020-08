CORONAVIRUS: Povestea unei femei diagnosticata pozitiv si tratata in spital cu faringosept

Cetateanul declara ca, desi discutase telefonic cu reprezentantii DSP Brasov pentru programrea online de internare, cand s-au dus la spitalul suport covid au constatat ca nu figura pe nicio lista de internari. Mai mult, internata fiind, sotia l-a sunat pentru ca se simtea foarte rau povestindu-i ca ar fi primit de la "infirmiera" si nu de la asistenta medicala, o folie de faringosept, iar a doua zi i s-ar fi spus sa ia faringosept de trei ori pe zi."Ieri am sunat peste tot la DSP Brasov, mi s-a spus ca nu este normal ce se intampla si ca ar trebui sa fac o reclamatie. Mi se ofera un numar de telefon, apelez, dar in zadar. Revin catre DSP si le comunic ca nu reusesc sa dau de nimeni, apoi mi se sugereaza sa redactez o plangere in format electronic.Redactez plangerea, o trimit si cer transferul ei in alta unitate medicala. Pana in momentul de fata nu primesc raspuns. Nimic. Nu am unde sa mai sun.O tableta de faringosept si masurarea temperaturii la internare, atat. Nimic in plus. Macar de primea ceva pentru tuse, sa poata sa doarma. Macar de o calma vreun medic, sa-i spuna ca va fi bine.", a scris sotul femeii internate careia i s-a prescris faringosept.Dupa cele cateva zile petrecute in spital, femeia a fost externata. "A ajuns acasa, a fost externata. Nu am putut sa o aduc eu, desi DSP-ul ne-a trimis pe noi sa o internam acum doua zile, nu ne-au oferit ambulanta atunci. Acum s-ar fi putut. Culmea, nu?I-a fost dusa masina ei personala si lasata acolo, masina care statea in parcarea noastra de ceva vreme.Le rezolvam pe toate, sanatosi sa fim.", a mai scris sotul femeii.