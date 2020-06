Coronavirus: Pragul de 10 milioane de infectari, pe plan mondial, a fost depasit

Ziare.

Cel putin 10.003.942 cazuri de infectare, inclusiv 498.779 de decese, au fost recenzate, mai ales in Europa, continentul cel mai afectat - cu 2.637.546 de cazuri si 195.975 de decese -, dar si in Statele Unite - 2.510.323 de cazuri si 125.539 de decese. Pandemia de COVID-19 progreseaza cel mai rapid in aceasta perioada in America Latina, cu peste 400.000 de cazuri recenzate in ultimele sapte zile.Numarul cazurilor declarate pe plan mondial s-a dublat in intervalul 21 mai - 28 iunie si peste 1 milion de noi cazuri de COVID-19 au fost inregistrate in ultimele sase zile. La nivel global, a fost nevoie de 94 de zile intre momentul anuntarii primului caz in China si recenzarea primului milion de infectari.Statele Unite au depasit 2,5 milioane de cazuri sambata si, in aceeasi zi, India a depasit pragul de 500.000 de contaminari, cu un record de 18.500 de cazuri depistate in 24 de ore. Potrivit medicilor epidemiologi, India va depasi 1 milion de infectari pe parcursul lunii iulie.Toate aceste bilanturi nu reflecta insa decat o parte din numarul real de contaminari. Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite estimeaza ca de 10 ori mai multi americani au fost infectati in realitate cu SARS-CoV-2, adica mai mult de 20 de milioane de persoane, ceea ce ar reprezenta intre 5% si 8% din populatia nationala.Numarul infectarilor continua sa creasca in 30 din cele 50 de state americane, mai ales in cele mai mari si mai populate state din sudul si vestul tarii: California, Texas si Florida.America Latina si Marea Caraibilor reprezinta in continuare regiunea in care maladia progreseaza cel mai rapid: din 21 pana in 27 iunie, in aceasta zona au fost confirmate 408.401 de cazuri noi, comparativ cu 253.624 in Statele Unite si Canada si 121.824 in Europa.Cresterea din aceasta zona a lumii (2.432.55 de cazuri, din care 110.695 de decese) este in mare parte asociata cresterii numarului de cazuri in Brazilia (1.313.667 de cazuri, din care 246.088 sunt cazuri noi, depistate in ultimele sapte zile), dar si in Peru (275.989 cazuri, din care 24.651 cazuri noi), Chile (267.766 cazuri, din care 31.018 cazuri noi), Mexic (212.802 cazuri, din care 37.600 cazuri noi) si Columbia (88.592 cazuri, din care 22.959 cazuri noi).Asia pare sa se confrunte cu o recrudescenta a numarului de cazuri zilnice de COVID-19, stimulata de raspandirea sustinuta a maladiei in India (528.859 cazuri, din care 118.398 in ultimele sapte zile), Pakistan (202.955 cazuri, din care 26.338 cazuri noi) si Bangladesh (137.787 cazuri, din care 25.481 cazuri noi).In Europa, numarul noilor contaminari recenzate in fiecare zi s-a stabilizat de peste o luna la mai putin de 20.000 de cazuri zilnice, dar OMS s-a declarat ingrijorata de accelerarea infectarilor in 11 tari din aceasta regiune. Ucraina a raportat 1.109 cazuri vineri, un record considerat "un val grav" de catre autoritatile locale.