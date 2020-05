Coronavirus: Primele rezultate furnizate de testarea unor vaccinuri, asteptate pana in iulie (Biontech)

Ziare.

Studiile clinice pe, doresc sa stabileasca siguranta, eficacitatea si dozajul optim pentru patru vaccinuri potentiale dezvoltate impotriva noului coronavirus, a declarat intr-o conferinta telefonica directorul executiv al companiei germane, Ugur Sahin.Compania Biontech, cu sediul in orasul german Mainz, si grupul farmaceutic american Pfizer colaboreaza in prezent pentru a realiza o capacitate de productie, sperand ca, daca noul tratament va fi aprobat de autoritatile de reglementare, a precizat Ugur Sahin.Primele teste ale acestor vaccinuri pe pacienti umani au debutat in luna aprilie, a precizat el. Doze cuprinse intre 1 si 100 de micrograme au fost administrate voluntarilor cu scopul de a depista dozajul optim ce ar trebui aplicat in studii viitoare.. In Statele Unite, 360 de voluntari sanatosi vor fi vaccinati - initial doar subiecti cu varste intre 18 si 55 de ani, apoi si participanti mai varstnici.Costurile de cercetare si dezvoltare a unui vaccin impotriva COVID-19 sunt in mare parte acoperite de parteneriatul incheiat de Biontech cu grupul Pfizer si cu compania chineza Fosun Pharma.