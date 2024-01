Coronavirus | Pro Romania propune 10 masuri: Votarea Guvernului Citu, suspendarea cursurilor si amanarea alegerilor locale

Victor Ponta, liderul Pro Romania, a anuntat, luni, ca formatiunea pe care o conduce le propune partidelor un set de 10 masuri, "care trebuie implementate imediat", avand in vedere cresterea numarului de cazuri de coronavirus din Romania.

Ponta sustine ca Romania e in mijlocul unei crize "poate cea mai grava din 1989 pana acum".

"Suntem in mijlocul unei crize, poate cea mai grava din 1989 pana acum. Este vorba despre romani, despre Romania, despre ceea ce trebuie sa facem acum, nu mai tarziu. Pro Romania propune astazi tuturor partidelor politice un set de 10 masuri care trebuie implementate imediat", a declarat seful Pro Romania.

Astfel, intre altele, Ponta cere partidelor sa voteze pentru investirea Guvernului Citu si, de asemenea, suspendarea cursurilor scolare pana la sfarsitul lui martie.

In plus, el sustine ca ar fi necesara si amanarea alegerilor locale si organizarea acestora odata cu parlamentarele, in luna septembrie.

Iata cele 10 masuri propuse de Pro Romania:

"1. Este absolut necesar sa avem un guvern cu drepturi depline - care sa aiba ca mandat combaterea si limitarea efectelor acestei crize. Romania are nevoie de un guvern intreg la munca.

2. Toate masurile de limitare a drepturilor fundamentale sunt necesare, dar potrivit art. 53 din Constitutie, se realizeaza DOAR prin lege.

3. Suspendarea cursurilor scolare pana la finalul lunii martie.

4. Stabilirea regimului legal prin care unul dintre parinti are dreptul sa stea acasa - prin OUG sau prin proiect de lege.

5. Strategie pentru transportul in comun (va fi imposibil sa combatem epidemia cand avem sute de mii de bucuresteni inghesuiti in metrouri si alte mijloace de transport in comun). Cerem Guvernului si autoritatilor locale sa vina cu propuneri de limitare drastica a transportului comun pentru aceasta perioada.

6. Adoptarea rapida a unei legi cu facilitati fiscale pentru domeniile afectate (turism, export import, transporturi internationale) - Guvernul trebuie sa sprijine companiile din aceste domenii

7. Telemunca - pentru domeniile in care se poate aplica, in sensul limitarii deplasarilor angajatilor

8. Interzicerea exportului de medicamente - este vorba despre sanatatea romanilor si nu ne permitem sa mai exportam medicamente

9. Guvernul sa aloce buget suplimentar pentru ministerul sanatatii - aplicand astfel recomandarea CE - toate cheltuielile pe sanatate vor fi deduse din calculele pentru deficit

10. Proiect de lege pentru amanarea alegerilor locale si organizarea acestora odata cu parlamentarele in luna septembrie. Sanatatea si economia sunt mai importante".