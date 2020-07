Coronavirus: Purtarea mastii, obligatorie la Madrid

Acoperirea fetei este acum obligatorie in locuri publice exterioare si interioare, chiar si cand distanta minima de securitate de 1,5 metri poate fi mentinuta, a declarat presedinta regiunii Isabel Diaz Ayuso.Singurele exceptii sunt in timpul activitatilor sportive sau din motive de sanatate, a adaugat ea.Evenimentele publice si private vor avea loc cu maximum 10 persoane si barurile si restaurantele se vor inchide la 1.30 am (00:30 GMT).Purtarea mastii este acum obligatorie in toata Spania continentala, Insulele Canare fiind singura regiune fara o asemenea regula.Numarul infectiilor a crescut in regiunea Madrid, cu 6,6 milioane de locuitori, desi nu la fel de rapid ca in Catalonia, Aragon si Navarra.Peste 10 focare au fost identificate in capitala Spaniei, cu 1.200 de cazuri de noi infectii inregistrate in ultima saptamana, potrivit datelor oficiale. Rata de infectie este de 19 la 100.000 de persoane.Cu peste 270.000 de cazuri confirmate si 28.400 de decese, dintre care 30% s-au inregistrat la Madrid, Spania este una dintre cele mai afectate tari de pandemie de coronavirus din Europa.