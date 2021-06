Coronavirus Romania. Doar 53 de cazuri noi si doua decese raportate in ultimele 24 de ore. Mai putin de 1.000 de pacienti COVID internati in spitalele din tara

Doar doua decese raportate in ultimele 24 de ore

Pana astazi, 20 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.256 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).1.045.122 de pacienti au fost declarati vindecati.In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 53 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.Pana astazi, 32.326 de persoane diagnosticate cu infectie cu SARS - CoV - 2 au decedat.In intervalul 19.06.2021 (10:00) - 20.06.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 18 decese (16 barbati si 2 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Arges, Ialomita si Vaslui.16 dintre aceste decese sunt anterioare intervalului mai sus mentionat si au fost introduse in baza de date, la solicitarea Ministerului Sanatatii, de catre Directiile de Sanatate Publica din tara, in urma verificarilor efectuate.Astfel, 3 dintre acestea s-au produs in luna noiembrie 2020, 3 in decembrie 2020 si 10 in aprilie 2021, in judetele Arges si Ialomita.Dintre cele 18 de decese, 2 au fost inregistrate la categoria de varsta 40-49 de ani, 4 la categoria de varsta 50-59 de ani, 6 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 3 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 3 decese la categoria de varsta peste 80 ani.16 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, iar 2 pacienti decedati nu au prezentat comorbiditati.In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 781. Dintre acestea, 161 sunt internate la ATI.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 8.220.005 teste RT-PCR si 1.355.528 de teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 12.173 de teste RT-PCR (3.034 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 9.139 la cerere) si 7.378 de teste rapide antigenice.Pe teritoriul Romaniei, 2.392 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 1.069 de persoane se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 22.231 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 39 de persoane.In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 193 de apeluri la numarul unic de urgenta 112.Ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, politistii si jandarmii au aplicat, in ziua de 19 iunie, 629 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 148.880 de lei.