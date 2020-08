CORONAVIRUS Romania: 1.060 de cazuri noi si un numar record de decese - 58 de cazuri, in 24 de ore. La ATI sunt internati 490 de pacienti

Numar record de decese: 58 de cazuri, in 24 de ore

De la inceputul pandemiei de coronavirus, in tara noastra au fost raportate, in total 80.390 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).35.816 pacienti au fost declarati vindecati si 9.593 de pacienti asimptomatici au fost externati la 10 zile dupa depistare.In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare,de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.Pana la aceasta data, 3.367 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au decedat.In intervalul 24.08.2020 (10:00) - 25.08.2020 (10:00)(32 barbati si 26 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Brasov, Buzau, Calarasi, Caras-Severin, Cluj, Constanta, Dambovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Maramures, Olt, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timis, Valcea, Vaslui, Ilfov si Municipiul Bucuresti.Dintre acestea, doua decese sunt la pacienti sub 30 de ani57 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, iar un pacient decedat nu a prezentat comorbiditati.Un alt numar mare de decese s-au inregistrat pe 13 august 2020. Atunci au fost raportate 53 de cazuri.In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.268.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 1.679.614 teste., 11.764 in baza definitiei de caz si a protocolului medical, iar 8.715 la cerere.Pe teritoriul Romaniei, 10.686 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 5.562 de persoane se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 30.962 persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 33 de persoane.In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 1.010 apeluri la numarul unic de urgenta 112 si 738 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor.Luni, 24 august 2020 , numarul cazurilor noi de imbolnaviri cu noul coronavirus este de 825, iar cel al deceselor de 37. Printre cei morti se afla si un baiat de 18 ani.Duminica, 23 august 2020 , autoritatile romane au raportat 961 de cazuri noi si 39 de decese, la 24 de ore.Sambata, 22 august 2020 , in Romania erau raportate 1.189 de cazuri noi de coronavirus si 37 de decese au fost inregistrate in ultimele 24 de ore.Vineri, 21 august 2020 , in Romania erau raportate 1.392 de cazuri noi de coronavirus si 42 de decese in doar 24 de ore. Numarul pacientilor aflati in stare grava la sectiile de terapie Intensiva era de 497.Joi, 20 august 2020 , autoritatile au raportat 1.346 de cazuri noi de infectii COVID-19 si 48 dedecese, in doar 24 de ore. La Terapie Intesniva erau internati 489 de pacienti.Autoritatile au anuntat miercuri, 19 august 2020 , un numar de 1.409 cazuri noi de infectii cu noul coronavirus si 32 de decese, in doar 24 de ore. La Terapie Intensiva sunt internati in prezent 480 pacienti. In acest interval de timp au fost facute 24.307 teste de coronavirus.Raportul autoritatilor de marti, 18 august , privind evolutia epidemiei de coronavirus arata 1.014 cazuri noi si 45 de decese raportate pentru ultimele 24 de ore. De asemenea, la Terapie Intensiva erau internati 479 de pacienti.Luni, 17 august 2020 , autoritatile au raportat 733 de cazuri noi si 38 de decese la 24 de ore. La Terapie Intensiva erau 497 pacienti. De asemenea au fost facute 6.390 de teste.Peste 23,8 de milioane de oameni s-au infectat cu noul coronavirus, in intreaga lume. Dintre acestia, peste 817 de mii au murit, iar aproximativ 16 milioane s-au vindecat.Dintre cele 6,5 milioane de cazuri active, 61.600 sunt in stare grava.Romania se afla pe locul 39 in lume la numarul de cazuri, potrivit datelor centralizate pe platforma worldometers.info