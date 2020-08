Coronavirus Romania. 1.075 de cazuri noi si 34 de decese, in ultimele 24 de ore. Record la Terapie Intensiva: 412 pacienti

Evolutia imbolnavirilor cu noul coronavirus in ultima saptamana

La ATI sunt internati 412 pacienti, duminica, fata de 401, cate cazuri erau raportate la ATI, sambata. Pe de alta parte, in ultimele 24 de ore, judetul Arges a inregistrat cel mai mare numar de cazuri noi - 100 de bolnavi, mai mult si decat Bucuresti - 83 de pacienti.Sambata, 1 august, numarul cazurilor noi de coronavirus a ajuns la 1.225, iar numarul deceselor a fost de 35.Vineri, 31 iulie, numarul cazurilor noi de coronavirus a fost de 1.295, iar numarul deceselor inregistrate in 24 de ore a ajuns la 39.Joi, 30 iulie, numarul cazurilor noi de coronavirus a fost de 1.356 pentru 24 de ore, iar cel al deceselor de 35. La ATI erau 402 pacienti in stare grava.Miercuri, 29 iulie, numarul cazurilor noi de coronavirus a fost de de 1.182 dupa efectuarea a 22.049 teste. Tot in acest interval au murit 30 romani din cauza COVID-19. La ATI se aflau 377 de persoane in stare grava.Marti, 28 iulie, Grupul de Comunicare Strategica a raportat un numar de 1.151 de imbolnaviri si 33 de decese in 24 de ore. Procentul de pozitivare a fost de 5.44%, mult mai mic decat cel din ziua precedenta, de 14.46%.Luni, 27 iulie, au fost raportate 1.104 cazuri noi si 19 decese, in 24 de ore, dupa efectuarea a doar 7,633 de teste.In prezent, Romania se afla pe locul 44 in lume, la numarul de infectari, potrivit datelor centralizate pe platforma worldometers De la inceputul pandemiei, in lume s-au inregistrat peste 17,7 milioane de cazuri de imbonaviri. 683.491 de oameni au murit din cauza COVID-19, pe glob.