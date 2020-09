CORONAVIRUS Romania. 1.150 de cazuri noi si 43 de decese, in 24 de ore. La ATI sunt internati 474 de pacienti

Evolutia cazurilor de coronavirus de la inceputul lunii septembrie

De la inceputul pandemiei pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 95.014 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).40.307 pacienti au fost declarati vindecati si 12.228 de pacienti asimptomatici au fost externati la 10 zile dupa depistare.In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistratede persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.Pana la aceasta data, 3.893 de persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au decedat.In intervalul 05.09.2020 (10:00) - 06.09.2020 (10:00)e (24 barbati si 19 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Botosani, Braila, Buzau, Dambovita, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Iasi, Mehedinti, Mures, Neamt, Prahova, Timis, Vrancea, Ilfov si Bucuresti.Dintre acestea, trei decese au fost inregistrate la categoria de varsta 40-49 de ani, patru decese la categoria de varsta 50-59 ani, 14 decese la categoria de varsta 60-69 ani, noua decese la categoria de varsta 70-79 ani si 13 decese la categoria de peste 80 de ani.40 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, un pacient decedat nu a prezentat comorbiditati, iar pentru doi pacienti decedati nu au fost raportate comorbiditati pana in prezent.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 1.938.491 de teste. Dintre acestea, 9.021 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 5.850 la cerere.Pe teritoriul Romaniei, 9.675 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 5.922 de persoane se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 35.130 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 45 de persoane.In ultimele 24 de ore, au fost inregistrateCa urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele de 24 de ore 984 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 378.900 de lei.De asemenea, prin structurile abilitate ale Politiei, a fost constatata, sambata 5 septembrie 2020, o infractiune pentru zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 Cod Penal.Sambata, 5 septembrie 2020 , autoritatile au raportat 1.269 de cazuri noi si 38 de decese in doar 24 de ore. La ATI erau internati 476 de pacienti.Vineri, 4 septembrie 2020 , au fost raportate 1.339 de cazuri noi de infectii si 47 de decese. In sectiile de Terapie Intensiva erau internati 485 de pacienti.Joi, 3 septembrie 2020, autoritatile romane au raportat 1.365 de cazuri noi de infectii cu SARS-CoV-2 si 44 de decese in doar 24 de ore. 503 de pacienti erau internati in sectiile de Terapie Intensiva.Miercuri, 2 septembrie 2020 , au fost raportate 1.298 de cazuri noi si 40 de decese, in intervalul precedentelor 24 de ore. La Sectiile de Terapie Intesniva erau internati 419 pacienti.Marti, pe 1 septembrie 2020 , autoritatile au raportat un numar record de decese la 24 de ore. Au fost 60 de persoane decedate din cauza COVID-19. De asemena, la Terapie Intensiva erau internati 522 de pacienti.La nivel mondial, de la inceputul pandemiei pana in prezent au fost raportate peste 27 de milioane de cazuri de infectii cu noul coronavirus. 884 de oameni au murit, iar 19,2 milioane s-au vindecat, potrivit datelor centralizate pe platforma worldometers.info Din cele peste 6,9 milioane de cazuri active, peste 60.100 sunt cazuri grave.SUA, Brazilia si India raman primele trei cele mai afectate tari de coronavirus, din punctul de vedere al numarului imbolnavirilor.Romania este pe locul 34 in lume la numarul de cazuri.Citeste si: