Coronavirus Romania. Situatie alarmanta: 1.679 de cazuri noi si 27 de decese, in 24 de ore. La ATI sunt 460 de pacienti internati

Au murit peste 4.000 de romani

Evolutia cazurilor de coronavirus de la inceputul lunii septembrie

Coronavirus in lume. Numarul infectiilor a trecut de 30 de milioane

De la inceputul pandemiei, in Romania au fost confirmate 108.690 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus Datele referitoare la numarul persoanelor declarate vindecate sunt indisponibile la acest moment, urmare a unor actualizari tehnice in sistemul de raportare si in aplicatia de centralizare a datelor. Aceste date vor fi comunicate in cel mai scurt timp posibil, imediat ce devin disponibile.In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistratede persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.Pana la aceasta data, 4.312 de persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au decedat.In intervalul 16.09.2020 (10:00) - 17.09.2020 (10:00) au fost inregistrate(18 barbati si noua femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Braila, Brasov, Calarasi, Dambovita, Galati, Harghita, Hunedoara, Maramures, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Timis, Vaslui si Municipiul Bucuresti.Dintre acestea, doua decese au fost inregistrate la categoria de varsta 40-49 de ani, trei decese la categoria de varsta 50-59 ani, sapte decese la categoria de varsta 60-69 ani, noua decese la categoria de varsta 70-79 ani si sase decese la categoria de peste 80 de ani.26 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, iar pentru un pacient decedat nu au fost raportate comorbiditati pana in prezent.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 2.160.669 de teste. Dintre acestea, 15.292 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 8.733 la cerere.De asemenea, de la ultima informare facuta de GCS, au fost raportate si rezultatele a 100 teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore si transmise pana la data de 17 septembrie.Pe teritoriul Romaniei, 11.540 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 5.807 persoane se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 38.167 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 7 persoane.In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 1.164 de apeluri la numarul unic de urgenta 112 si 575 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor.Ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele de 24 de ore 667 sanctiuni contraventionale, in valoare de 163.800 de lei.De asemenea, prin structurile abilitate ale Politiei, a fost constatata, ieri, o infractiune pentru zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 Cod Penal.Miercuri,, a fost inregistrata o crestere alarmanta a infectarilor: 1.713 cazuri noi si 49 de decese, in 24 de ore. La ATI erau 471 pacienti internatiMarti,, in Romania s-au raportat 1.111 de cazuri noi de infectii si 51 de decese, la 24 de ore. In sectiile de Terapie Intensiva erau internati 460 de pacienti. Au fost facute 21.049 de teste.Luni,, in Romania erau raporatate 692 de cazuri noi si 22 de decese, in 24 de ore. La ATI erau internati 456 de pacienti.Duminica,, au fost confirmate 1.109 de cazuri noi si 36 de decese. Numarul pacientilor internati in sectiile ATI a ajuns la 465.Sambata,, au fost confirmate 1.311 noi cazuri la nivel national. De asemenea, 27 de decese s-au inregistrat in doar 24 de ore.Vineri,, Romania a depasit pragul de 100.000 de imbolnaviri: 1.391 de cazuri noi si 35 de decese, la 24 de ore.Joi,, au fost raportate 1.380 de cazuri noi. De asemenea, 47 de oameni au murit din cauza coronavirusului, in Romania.Miercuri,, numarul cazurilor noi era de 1.271 iar cel al deceselor era de 51 de decese. La Terapie Intensiva erau internati 459 de pacienti.Marti,, numarul cazurilor zilnice raportate de autoritatile romane a fost de 1.136, iar cel al deceselor de 41. La sectiile de Terapie Intensiva erau internati 460 de pacienti.Luni,, autoritatile au raportat un numar de 883 de cazuri noi de infectii si 33 de decese, in doar 24 de ore. In sectiile ATI erau 465, de pacienti.Duminica,, in Romania erau raportate 1.150 de cazuri noi si 43 de decese, in 24 de ore. La ATI erau internati 474 de pacienti.Sambata,, autoritatile au raportat 1.269 de cazuri noi si 38 de decese in doar 24 de ore. La ATI erau internati 476 de pacienti.Vineri,, au fost raportate 1.339 de cazuri noi de infectii si 47 de decese. In sectiile de Terapie Intensiva erau internati 485 de pacienti.Joi,, autoritatile romane au raportat 1.365 de cazuri noi de infectii cu SARS-CoV-2 si 44 de decese in doar 24 de ore. 503 de pacienti erau internati in sectiile de Terapie Intensiva.Miercuri,au fost raportate 1.298 de cazuri noi si 40 de decese, in intervalul precedentelor 24 de ore. La Sectiile de Terapie Intesniva erau internati 419 pacienti.Marti, pe, autoritatile au raportat un numar record de decese la 24 de ore. Au fost 60 de persoane decedate din cauza COVID-19. De asemena, la Terapie Intensiva erau internati 522 de pacienti.La nivel mondial, de la inceputul pandemiei pana in prezent au fost raportate peste 30 milioane de cazuri de infectii cu noul coronavirus. Peste 945 de mii de oameni au murit, iar 21 de milioane s-au vindecat, potrivit datelor centralizate pe platforma worldometers.info Din cele peste sapte milioane de cazuri active, peste 60.000 sunt cazuri grave.SUA, India si Brazilia raman primele trei cele mai afectate tari de coronavirus, din punctul de vedere al numarului imbolnavirilor.Romania este pe locul 31 in lume la numarul de cazuriCiteste si: