Coronavirus Romania: 250 de cazuri noi, in ultimele 24 de ore, dupa prelucrarea a doar 4.600 de teste. Sunt raportate 18 decese

18 decese noi, in 24 de ore

122 de romani au murit de COVID-19 in afara granitelor

Dintre persoanele confirmate pozitiv, 21.413 au fost externate, dintre care 20.213 de pacienti vindecati si 1.200 de pacienti asimptomatici, externati la 10 zile dupa depistare.Cele mai multe cazuri de coronavirus sunt raportate in judetul Suceava: 4.090, urmat de Bucuresti cu 3.411 de infectii. Urmeaza alte; ase judete unde numarul infectiilor a trecit de 1.000 de cazuri.Pana astazi, 1.768 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au decedat.In intervalul 05.07.2020 (10:00) - 06.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 18 decese (10 barbati si opt femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Arges, Bacau, Botosani, Brasov, Dambovita, Galati, Bucuresti, Mures, Olt, Prahova si Timis.Dintre acestea, un deces a fost intregistrat la categoria de varsta 40-49 ani, sase decese la categoria de varsta 50-59 ani, cinci decese la categoria de varsta 60-69 ani, trei decese la categoria de varsta 70-79 ani si trei decese la persoane de peste 80 de ani.17 dintre decese sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati. Pentru un deces nu au fost raportate comorbiditati.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 771.482 de teste.Duminica au fost raportate 391 cazuri noi si 19 decese, pentru 24 de ore, in urma a 7.831 de teste.In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, 4.996 de cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19. Dintre acestia, 122 au murit, iar 72 s-au vindecat.GCS mai transmite ca pana la data de 5 iulie 2020, au fost raportate 1 549 904 de cazuri in UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elvetia, Andorra.Cele mai multe cazuri au fost inregistrate in Regatul Unit, Spania, Italia, Franta si Germania.La nivel mondial, s-au inregistrat peste 11,5 de milioane de infectii si peste 573.000 de decese. Peste 6,5 milioane de oameni de pe glob s-au vindecat.SUA se apropie de 3 milioane de cazuri si a inregistrat deja peste 132.000 de decese din cauza coronavirusului.Brazilia a inregistrat peste 1,6 milioane de imbolnaviri si aproape 65.000 de decese.O situatie ingrijoratoare este in India, unde s-au inregistrat aproape 700.000 de cazuri de contaminari, peste 1.500 in 24 de ore, iar numarul decedatilor a urcat la 19.700.