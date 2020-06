Criza Covid-19, date ingrijoratoare dupa doar 4.779 de teste efectuate. 269 de cazuri noi, 22 de decese, in 24 de ore

Peste 4.000 de cazuri la Suceava

16.911 de pacienti s-au vindecat, 98 in ultimele 24 de ore. La Terapie Intensiva mai sunt 210 de bolnavi de Covid-19. In raportarea transmisa duminica, erau 217 pacienti la ATIConform Grupului de Comunciare Strategica, au fost facute 699.688 de teste, din care 4.779 de teste in ultimele 24 de ore.Cele mai multe inbolnaviri, la nivel national sunt inregistrate in Suceava, care a trecut de pragul de 4.000 (dupa ce au fost raportate 4 cazuri noi in 24 de ore). In Bucuresti au fost raportate un total de 3.071 de cazuri, cu 41 mai multe fata de cele raportate anterior. Brasov a ajuns la 1.437, cu 28 de noi cazuri.Au mai treut de pragul de 1.000 de cazuri judetele Vrancea si BotosaniReferitor la cele 22 de decese, (12 barbati si 10 femei), este vorba despre pacienti internati in spitalele din Arad, Arges, Bihor, Botosani, Brasov, Constanta, Iasi, Bucuresti, Mures, Prahova, Suceava si Vrancea.Dintre acestea, trei decese au fost intregistrate la categoria de varsta 50-59 ani, un deces la categoria de varsta 60-69 ani, cinci decese la categoria de varsta 70-79 ani si 13 decese la persoane de peste 80 de ani.Toate decesele sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati.Pe teritoriul Romaniei, mai sunnt in carantina institutionalizata 919 persoane, cu 23 mai putine fata de cele raportate duminica. Alte 63.788 de persoane sunt in izolare la domiciliu (cu 3.165 mai putine) si se afla sub monitorizare medicala.De asemenea, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 319 apeluri la numarul unic de urgenta 112, cu 16 mai putine fata de cele raportate duminica.Autoritatile au dat, in ultimele de 24 de ore, 699 de sanctiuni contraventionale (cu 75 mai multe fata de raportarea precedenta), in valoare de 312.750 de lei.De asemenea, prin structurile abilitate ale Politiei, a fost constatata, duminica, o infractiune pentru zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 Cod Penal.Tot duminica, 40 de persoane care nu au respectat masura izolarii la domiciliu sau a carantinei au fost introduse in carantina institutionalizata pentru 14 zile sau a fost dispusa masura carantinarii institutionalizate pentru o noua perioada de 14 zile.4.795 de cetateni romani aflati pe teriroiul altor state au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19. Ditre acestia, 115 au mjurit, iar alti 72 s-au vindecat- Stire in curs de actualizare-