Coronavirus Romania. 39 de decese si 1.259 de cazuri noi in ultimele 24 de ore. Peste 400 de pacienti, internati la Terapie Intensiva

Evolutia imbolnavirilor cu noul coronavirus in ultima saptamana

Pana acum, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 50.886 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).27.007 pacienti au fost declarati vindecati si 4.433 pacienti asimptomatici au fost externati la 10 zile dupa depistare."In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 1.295 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacientilor care erau deja pozitivi, 654 de persoane au fost reconfirmate pozitiv", arata GCS.De asemenea, de la inceputul pandemiri de COVID-19, in Romania au murit 2.343, dintre care 39, in ultimele 24 de ore.Toate cele 39 de decese inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati.In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.456. Dintre acestia, la ATI sunt internati 409 pacienti.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 1.202.607 de teste. Dintre acestea 22.767 au fost efectuate in ultimele 24 de ore, 13.113 in baza definitiei de caz si a protocolului medical, iar 9.654 la cerere. De asemenea, de la ultima informare facuta de GCS, au fost raportate si rezultatele a 2.210 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore si transmise pana la data de 31 iulie.Procentul de teste pozitive raportate vineri, 31 iulie, este de 5,18%.Numarul total al cazurilor active este in continuare in crestere, ajungand vineri la 17.103.Pe teritoriul Romaniei, 4.458 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 4.530 de persoane se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 18.525 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 53 de persoane.Numarul cazurilor noi de COVID-19 raportat de autoritatile romane joi, 30 iulie, a fost de 1.356 pentru 24 de ore, iar cel al deceselor de 35. La ATI erau 402 pacienti in stare grava.Miercuri, 29 iulie , numarul cazurilor noi de coronavirus a fost de de 1.182 dupa efectuarea a 22.049 teste. Tot in acest interval au murit 30 romani din cauza COVID-19. La ATI se aflau 377 de persoane in stare grava.Marti, 28 iulie , Grupul de Comunicare Strategica a raportat un numar de 1.151 de imbolnaviri si 33 de decese in 24 de ore. Procentul de pozitivare a fost de 5.44%, mult mai mic decat cel din ziua precedenta, de 14.46%.Luni, 27 iulie , au fost raportate 1.104 cazuri noi si 19 decese, in 24 de ore, dupa efectuarea a doar 7,633 de teste.In prezent, Romania se afla pe locul 44 in lume, la numarul de infectari, potrivit datelor centralizate pe platforma worldometers De la inceputul pandemiei, in lume s-au inregistrat peste 17,4 milioane de cazuri de imbonaviri. 677 de mii de oameni au murit din cauza COVID-19, pe glob.Citeste si: