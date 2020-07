Coronavirus Romania: 413 cazuri noi si 17 decese in ultimele 24 de ore. Este cel mai ridicat procent de teste pozitive din luna iulie

Numarul total al infectiilor a ajuns la 32.948 de cazuri in Romania, iar al deceselor la 1.901, de la debutul pandemiei.Dintre persoanele confirmate pozitiv, 23.552 au fost externate, dintre care 21.692 de pacienti vindecati si 1.860 de pacienti asimptomatici, externati la 10 zile dupa depistare.Duminica, 12 iulie, autoritatile au transmis ca 532 de pacienti cu test pozitiv au fost externati la cerere.De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 413 noi cazuri de imbolnavire. In conditiile in care au fost efectuate in ultimele 24 de ore doar 6.655 de teste, procentul de imbolnaviri este de 6,21%, unul extrem de ridicat.Este cel mai ridicat procent de imbolnaviri.De asemena, politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele de 24 de ore, 1.434 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 264.570 de lei.In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, 5.105 au fost confirmati pozitiv cu noul coronavirus . Dintre acestia 122 au decedat, iar 157 au fost declarat vindecati.Citeste si: