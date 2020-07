Coronavirus Romania: 450 de cazuri noi inregistrate in ultimele 24 de ore. 20 de bolnavi au decedat

Pana joi, 2 iulie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate in total, de la debutul pandemiei, 27.746 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).Dintre persoanele confirmate pozitiv, 20.433 au fost externate, dintre care 19.363 pacienti vindecati si 1.070 pacienti asimptomatici, externati la 10 zile dupa depistare."In intervalul 01.07.2020 (10:00) - 02.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 20 decese (11 barbati si 9 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Alba, Arges, Bacau, Botosani, Brasov, Buzau, Dambovita, Giurgiu, Mehedinti, Prahova, Suceava si Vaslui. Dintre acestea, 2 decese au fost intregistrate la categoria de varsta 40-49 ani, 1 deces la categoria de varsta 50-59 ani, 8 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 4 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 5 decese la persoane de peste 80 de ani.Toate decesele sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati", se arata in comunicatul Grupului de Comunicare Strategica.Autoritatile au raportat 12.524 de teste efectuate la cele 450 de cazuri de imbolnavire confirmate. Aceasta inseamna un procent de 3,59%.La precedenta comunicare oficiala, din 1 iulie, au fost raportate 326 de cazuri noi si 16 decese la 12.585 de teste efectuate.