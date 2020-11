Coronavirus Romania. Rata de infectare de peste 34%. Aproape 150 de persoane au murit in ultimele 24 de ore

16.225 de teste au fost efectuate, ceea ce inseamna o rata de pozitivare de 34,2%.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 4.097.782 de teste. Dintre acestea, 16.225 au fost efectuate in ultimele 24 de ore, 9.877 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 6.348 la cerere. Rata de pozitivare potrivit acestor date depaseste 30%.De la inceputul pandemiei pana in prezent, in Romania au fost 471.536 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).348.852 de pacienti au fost declarati vindecati.Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacientilor care erau deja pozitivi, 787 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.Pana astazi, 11.193 de persoane diagnosticate cu infectie cu SARS - CoV - 2 au decedat.In intervalul 28.11.2020 (10:00) - 29.11.2020 (10:00) au fost raportate 148 de decese (86 barbati si 62 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele Alba, Arges, Arad, Bacau, Bistrita-Nasaud, Bihor, Botosani, Calarasi, Caras-Severin, Cluj, Constanta, Dolj, Harghita, Ialomita, Iasi, Maramures, Mehedinti, Mures, Neamt, Prahova, Salaj, Sibiu, Suceava, Timis, Vaslui, Vrancea, Ilfov si Municipiul Bucuresti.Dintre acestea, 1 deces a fost inregistrat la categoria de varsta 10-19 ani, 1 deces la categoria de varsta 30-39 de ani, 5 decese la categoria de varsta 40-49 de ani, 11 decese la categoria de varsta 50-59 de ani, 31 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 67 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 32 decese la categoria de peste 80 de ani.147 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, iar 1 pacient decedat nu a prezentat comorbiditati.In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 13.200. Dintre acestea, 1.250 sunt internate la ATI.Pe teritoriul Romaniei, 48.541 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 11.978 de persoane se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 69.194 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 68 de persoane.