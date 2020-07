Coronavirus Romania: 641 cazuri noi si 21 decese in ultimele 24 de ore. Numar record de teste efectuate

34.226 de cazuri din cared 1.952 de decese au fost raportate in total, de la inceputul pandemiei.Numarul cazurilor noi este mai mare fata de cel raportat marti, 14 iulie, cand au fost inregistrate 637 de cazuri in 24 de ore. Cu toate acestea, procentul testelor pozitive este de doar 3,41%, in conditiile in care autoritatile au raportat 18.440 de teste efectuate in ultimele 24 de ore, numar record pana acum in Romania. Autoritatile au raportat pe 28 aprilie efectuarea a 16.684 de teste, precendentul record inregistrat in tara noastra.Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.155 au fost externate, dintre care 22.049 de pacienti vindecati si 2.106 de pacienti asimptomatici, externati la 10 zile dupa depistare.Totodata, pana in prezent, 727 de pacienti cu test pozitiv au fost externati la cerere.La ATI, in acest moment, sunt internati 248 de pacienti.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 886.918 de teste.Luni, 13 iulie, Grupul de Comunicare strategica a raportat 413 cazuri noi de imbolnaviri cu COVID-19 si 17 decese dupa efectuarea a 6.655 de teste noi in ultimele 24 de ore.In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, 5.105 au fost confirmati pozitiv cu noul coronavirus . Dintre acestia 122 au decedat, iar 157 au fost declarat vindecati.Citeste si: