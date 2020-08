Coronavirus Romania. 733 de cazuri noi si 38 de decese in 24 de ore. 497 de pacienti sunt internati la sectiile de Terapie Intensiva

Evolutia infectiilor de coronavirus in ultimele zile

Este prima zi din ultimele doua saptamani cand numarul noilor cazuri a scazut sub 1.000 de cazuri.De la inceputul pandemiei pana in prezent, in Romania au fost inregistrate 71.194 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).32.759 pacienti au fost declarati vindecati si 8.072 pacienti asimptomatici au fost externati la 10 zile dupa depistare.Pana astazi, 3.029 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au decedat.In intervalul 16.08.2020 (10:00) - 17.08.2020 (10:00) au fost inregistrate 38 de decese (21 barbati si 17 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Arges, Bacau, Bihor, Caras-Severin, Cluj, Constanta, Dambovita, Dolj, Galati, Hunedoara, Iasi, Prahova, Suceava, Timis, Tulcea, Ilfov si Municipiul Bucuresti.Dintre acestea, 3 decese au fost inregistrate la categoria de varsta 40-49 ani, 4 la categoria 50-59 ani, 10 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 12 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 9 decese la categoria de peste 80 de ani.36 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, iar 2 pacienti decedati nu au prezentat comorbiditati.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 1.520.750 de teste. Dintre acestea 6.390 au fost efectuate in ultimele 24 de ore, 4.518 in baza definitiei de caz si a protocolului medical, iar 1.872 la cerere. De asemenea, de la ultima informare facuta de GCS, au fost raportate si rezultatele a 472 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore si transmise pana la data de 17 august.Duminica, 16 august 2020 , rapoartele autoritatilor aratau 1.087 de noi cazuri de COVID-19 si 37 de decese, iar numarul testelor a fost de 11.846, aproape jumatate din numarul celor raportate cu o zi inainte. De altfel, gradul de pozitivare a fost peste 9%Sambata, 15 august 2020 , in Romania au fost raportate 1.328 de noi cazuri de COVID-19, iar numarul deceselor a fost de 50, iar gradul de pozitivare a fost de 5,5%.Peste 21 de milioane de oameni s-au infectat cu noul coronavirus, in intreaga lume. Dintre acestia, peste 773 de mii au murit, iar aproximativ 14,5 milioane s-au vindecat.Dintre cele 6,5 milioane de cazuri active, 64.000 sunt in stare grava.Romania se afla pe locul 39 in lume la numarul de cazuri, potrivit datelor centralizate pe platforma worldometers.info Citeste si: