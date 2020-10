Coronavirus Romania. Ziua cu cei mai multi pacienti internati la ATI: 613 oameni au nevoie de Terapie Intensiva

In total, in spitalele COVID si cele suport COVID sunt internati 8.772 de pacienti. Iar dintre acestia, 613 sunt Terapie Intensiva, arata datele transmise de Grupul de Comunicare Strategica.Recordul anterior a fost atins pe 7 octombrie , cand numraul pacientilor din ATI era de 612.Peste 600 de pacienti internati in sectiile de Terapie Intensiva au fost raportati si in zilele de 6 si 8 octombrie.Citeste si: