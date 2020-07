Coronavirus Romania. Numarul cazurilor noi este in continuare urias: 767 de imbolnaviri si 17 decese in ultimele 24 de ore

"In intervalul 18.07.2020 (10:00) - 19.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 17 decese (5 barbati si 12 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Arges, Buzau, Caras-Severin, Dolj, Galati, Gorj, Iasi, Maramures, Olt si Sibiu.Dintre acestea, 2 decese au fost inregistrate la categoria de varsta 40-49 ani, 2 decese la categoria de varsta 50-59 ani, 4 la categoria de varsta 60-69 ani, 5 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 4 decese la persoane cu varsta de peste 80 de ani.16 dintre decese sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati. Un pacient decedat nu a prezentat comorbiditati.De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 767 noi cazuri de imbolnavire. La ATI, in acest moment, sunt internati 286 de pacienti", arata Grupul de Comunicare Strategica.Pentru raportul de duminica, 19 iulie, autoritatile au luat in considerare 14.889 de probe biologice analizate.In cursul zilei de sambata, 18 iulie, s-au inregistrat 889 de cazuri noi si 21 de decese, fiind efectuate 18.732 de teste in 24 de ore, ceea ce face ca procentul testelor pozitive sa fi fost de 4.74%, in crestere fata de vineri , 17 iulie."Pana astazi, 19 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 37.458 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 25.042 au fost externate, dintre care 22.617 de pacienti vindecati si 2.425 de pacienti asimptomatici, externati la 10 zile dupa depistare. Totodata, pana in prezent, 935 de pacienti cu test pozitiv au fost externati la cerere", a mai transmis GCS.