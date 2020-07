Coronavirus Romania. Capitala are cel mai mare numar de cazuri noi, la 24 de ore. 73 de bucuresteni s-au contaminat

Lista cu numarul de cazuri noi pentru fiecare judet in parte

Au fost si judete care au raportat cate un singur nou caz. Acestea sunt Arad (709 in total), Giurgiu (281 in total), Satu-Mare (82 in total) si Sibiu (685 in total ).In doua judete nu s-a mai inregistrat nici un caz in ultimele 24 de ore. Acestea sunt Salaj (121 in total) si Tulcea (192 in total)1 . Alba 479 (+8)2. Arad 709 (+1)3. Arges 1.138 (+55)4. Bacau 698 (+6)5. Bihor 704 (+3)6. Bistrita-Nasaud 603 (+10)7. Botosani 1.060 (+3)8. Brasov 1.851 (+55)9. Braila 271 (+18)10. Buzau 727 (+43)11. Caras-Severin 122 (+2)12. Calarasi 197 (+7)13. Cluj 717 (+2)14. Constanta 508 (+8)15. Covasna 318 (+8)16. Dambovita 822 (+66)17. Dolj 356 (+4)18. Galati 1.138 (+16)19. Giurgiu 281 (+1)20. Gorj 338 (+23)21. Harghita 360 (+3)22. Hunedoara 688 (+21)23. Ialomita 503 (+39)24. Iasi 1.048 (+6)25. Ilfov 850 (+15)26. Maramures 227 (+8)27. Mehedinti 233 (+6)28. Mures 790 (+2)29. Neamt 992 (+3)30. Olt 328 (+11)31. Prahova 679 (+45)32. Satu Mare 82 (+1)33. Salaj 121 (0)34. Sibiu 685 (+1)35. Suceava 4.134 (+18)36. Teleorman 173 (+3)37. Timis 566 (+2)38. Tulcea 192 (0)39. Vaslui 209 (+11)40. Valcea 94 (+2)41. Vrancea 1.171 (+5)42. Mun. Bucuresti 3.590 (+73)Neidentificate 37TOTAL 30.789Joi, autoritatile din Romania au raportat 614 cazuri noi de coronavirus si 17 decese, la 24 de ore, fiind cel mai mare numar de infectii raportaet intr-o singura zi de la inceputul pandemiei in Romania.Miercuri, numarul raportat era de 555 de cazuri noi.Citeste si: