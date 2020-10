Coronavirus Romania: record negativ pentru Bucuresti. Cele mai puternic afectate zone din Romania din cauza COVID-19

Evolutia imbolnavirilor de coronavirus pentru fiecare judet in parte si Capitala

De asemenea, de la inceputul pandemiei, aici au fost raportate 19.389 de cazuri.Si judetul Iasi are un numar mare de contaminari: 116, in 24 de ore.1. Alba 2042 272. Arad 2852 123. Arges 5601 144. Bacau 4964 385. Bihor 3752 196. Bistrita-Nasaud 1570 -7. Botosani 1752 188. Brasov 6411 429. Braila 2500 2310. Buzau 2874 1211. Caras-Severin 1439 -12. Calarasi 895 1214. Constanta 3215 2915. Covasna 1315 216. Dambovita 4239 3017. Dolj 3104 3618. Galati 4503 6519. Giurgiu 1210 1720. Gorj 2085 1721. Harghita 1103 1022. Hunedoara 2460 1123. Ialomita 1337 425. Ilfov 3603 4426. Maramures 2215 2327. Mehedinti 1456 728. Mures 2041 3329. Neamt 3625 6930. Olt 1980 231. Prahova 6213 5932. Satu Mare 786 -33. Salaj 806 -1*34. Sibiu 2386 1235. Suceava 6779 1436. Teleorman 1505 1937. Timis 4298 2438. Tulcea 969 839. Vaslui 3341 2940. Valcea 2531 3941. Vrancea 2775 1143. - 132 -TOTAL 137.491 1.591Recordul precedent in Bucuresti a fost inregistrat vineri, 2 octombrie 2020 . Atunci, autoritatile sanitare au anuntat 517 cazuri noi si 18.285 de la inceputul pandemieDe la inceputul pandemiei, in Romania au fost confirmate 137.491 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 108.526 de pacienti au fost declarati vindecati.