Coronavirus Romania. Cel mai negru record inregistrat pana in prezent: 48 de decese in 24 de ore. La Terapie Intensiva sunt internati 436 de pacienti

Evolutia cazurilor noi de coronavirus in ultima saptamana

Rapoartele mai arata ca, de la inceputul pandemiei, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 55.241 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).De asemena, 28.006 pacienti au fost declarati vindecati si 5.136 de pacienti asimptomatici au fost externati la 10 zile dupa depistare.Pana in prezent 2.480 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au decedat.De asemenea, ziua de 4 august marcheaza cel mai negru record inregistrat pana acum de la debutul pandemiei de COVID-19 in Romania: 48 de decese in intervalul 03.08.2020 (10:00) - 04.08.2020 (10:00). Precedentul varf-record al deceselor s-a inregistrat pe 15 aprilie, cand au fost raportati 40 de pacienti morti In plus, numarul cazurilor active inregistreaza un nou record - 19.619, comparativ cu 19.020 raportate luni, 3 august.In intervalul 03.08.2020 (10:00) - 04.08.2020 (10:00) au fost inregistrate 48 de decese (31 barbati si 17 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Braila, Brasov, Caras-Severin, Dambovita, Galati, Harghita, Hunedoara, Maramures, Mehedinti, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Vrancea, Ilfov si Municipiul Bucuresti.Dintre acestea, un deces a fost inregistrat la categoria 30-39 de ani, doua decese la categoria 40-49 ani, patru decese la categoria de varsta 50-59 ani, 17 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 12 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 12 decese la categoria de peste 80 de ani.Toate cele 48 de decese inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 1.268.899 de teste. Dintre acestea 20.581 au fost efectuate in ultimele 24 de ore, 13.033 in baza definitiei de caz si a protocolului medical, iar 7.548 la cerere.Pe teritoriul Romaniei, 5.322 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 4.561 de persoane se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 18.863 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 177 de persoane.In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 973 de apeluri la numarul unic de urgenta 112 si 1.268 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor.Ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele de 24 de ore 1.303 sanctiuni contraventionale, in valoare de 254.200 de lei.Luni a fost prima zi in care numarul cazurilor noi a scazut sub o mie, dupa ce de 12 zile, numarul acestora crescuse alarmant peste aceasta cifra.De fapt, numarul cazurilor noi de coronavirus raportat luni, 3 august , a fost de 823, iar cel al deceselor de 19.Duminica, 2 august, numarul cazurilor noi de coronavirus era de 1.075 iar cel al deceselor 34 de decese, in 24 de ore. 412 pacienti erau internati la Terapie iNtenstivaSambata, 1 august, numarul cazurilor noi de coronavirus a ajuns la 1.225, iar numarul deceselor a fost de 35.Vineri, 31 iulie, numarul cazurilor noi de coronavirus a fost de 1.295, iar numarul deceselor inregistrate in 24 de ore a ajuns la 39.Joi, 30 iulie, numarul cazurilor noi de coronavirus a fost de 1.356 pentru 24 de ore, iar cel al deceselor de 35. La ATI erau 402 pacienti in stare grava.Miercuri, 29 iulie, numarul cazurilor noi de coronavirus a fost de de 1.182 dupa efectuarea a 22.049 teste. Tot in acest interval au murit 30 romani din cauza COVID-19. La ATI se aflau 377 de persoane in stare grava.Marti, 28 iulie, Grupul de Comunicare Strategica a raportat un numar de 1.151 de imbolnaviri si 33 de decese in 24 de ore. Procentul de pozitivare a fost de 5.44%, mult mai mic decat cel din ziua precedenta, de 14.46%.Luni, 27 iulie, au fost raportate 1.104 cazuri noi si 19 decese, in 24 de ore, dupa efectuarea a doar 7,633 de teste.La nivel mondial, peste 18,4 milioane de oameni s-au infectat cu noul coronavirus, de la inceputul pandemiei, iar aproape 698.000 dintre ei au murit.Din cele pste 6 milioane de cazuri active, 64.000 sunt in stare critica.Romania se afla pe locul 42 in lume in ceea ce priveste numarul de imbolnaviri, conform datelor centralizate de platforma worldometers