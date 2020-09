Coronavirus Romania. Cele mai afectate zone din tara din cauza infectiei. Explozie de cazuri in Capitala si in 10 judete

Situatia cazurilor de coronavirus pentru fiecare judet in parte

Cel mai mare numar de cazuri noi a fost raportat in Bucuresti (244), iar de la inceputul pandemiei aici au fost confirmate peste 14.300 de imbolnaviri.Urmeaza judetul Iasi, cu 110 infectii zilnice.Situatia este dramatica si in judetele Valcea (83 de cazuri) si Cluj (82 de cazuri).Autoritatile sanitare au raportat infectii multe si in Bacau (63 de cazuri), Suceava (60 de cazuri) si Brasov (60 de cazuri).Judetele Timis, Prahova, Ilfov si Hunedoara sunt de asemenea, in top, cu zeci de infectii noi fiecare.1. Alba 1439 242. Arad 2304 413. Arges 5337 355. Bihor 3132 356. Bistrita-Nasaud 1358 167. Botosani 1483 119. Braila 2122 2510. Buzau 2593 911. Caras-Severin 1051 2612. Calarasi 692 914. Constanta 2213 4115. Covasna 1017 2816. Dambovita 3581 2517. Dolj 2293 3518. Galati 3719 2919. Giurgiu 939 1920. Gorj 1777 1521. Harghita 856 1323. Ialomita 1110 2124. Iasi 4037 11026. Maramures 1668 2827. Mehedinti 1291 1528. Mures 1621 1229. Neamt 2719 3630. Olt 1652 4932. Satu Mare 496 2933. Salaj 540 1134. Sibiu 1864 3036. Teleorman 888 2838. Tulcea 707 1239. Vaslui 2432 4241. Vrancea 2557 743. - 115 -TOTAL 108.690 1.679De la inceputul pandemiei, in Romania au fost confirmate 108.690 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.