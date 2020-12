Coronavirus Romania. Cele mai multe cazuri noi sunt concentrate in Bucuresti. In judetul Salaj nu a fost inregistrat niciun caz nou

Potrivit informatiilor Grupului de Comunicare Strategica, in Bucuresti au fost raportate, miercuri, 341 de cazuri noi, in scadere fata de zilele precedente.De la inceputul pandemiei pana in prezent, in Bucuresti au fost confirmate 92.594 de cazuri.In judetul Ilfov, numarul cazurilor noi este de 169, iar de la inceputul pandemiei au fost raportate 21.845 de cazuri.Urmeaza judetele Arges (138), Timis (128), Constanta (128) si Galati (125)Cele mai putine cazuri au fost inregistrate in Bistrita-Nasaud, doar 2 in 24 de ore. In judetul Salaj nu a fost detectat niciun nou caz de coronavirus Alba - 26Arad - 31Arges - 138Bacau - 77Bihor - 83Bistrita-Nasaud - 2Botosani - 34Brasov - 45Braila - 52Buzau - 30Caras-Severin - 5Calarasi - 39Cluj - 99Constanta - 128Covasna - 9Dambovita - 40Dolj - 14Galati - 125Giurgiu - 66Gorj - 10Harghita - 4Hunedoara - 53Ialomita - 45Iasi - 109Ilfov - 169Maramures - 32Mehedinti - 18Mures - 45Neamt - 39Olt - 40Prahova - 29Satu Mare - 3Salaj -Sibiu - 15Suceava - 9Teleorman - 29Timis - 128Tulcea - 30Vaslui - 20Valcea - 28Vrancea - 27Mun. Bucuresti - 341Cazuri noi nealocate pe judete - 223