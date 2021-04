CORONAVIRUS Romania. 127 de oameni au murit in ultimele 24 de ore. Scade numarul pacientilor la ATI

Grupul de Comunicare Strategica a raportat duminica (25 aprilie) 1.542 de noi infectii cu coronavirus. In ultimele 24 de ore au fost raportate 127 de decese. Numarul total de cazuri urca astfel la 1.046.264, dintre care 27.394 au decedat, iar 972.476 au fost declarate vindecate. Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacientilor care erau deja pozitivi, 249 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 10.312. Dintre acestea, 1.358 sunt internate la ATI.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 7.262.520 de teste RT-PCR si 848.240 de teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 12.649 de teste RT-PCR (5.552 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 7.097 la cerere) si 4.930 de teste rapide antigenice.