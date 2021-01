Coronavirus Romania. Evolutia pandemiei in tara: Capitala si trei judete, cele mai afectate

In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 2.156 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.1. Alba 13166 39 2,042. Arad 15050 37 1,713. Arges 19756 44 1,584. Bacau 17828 81 1,725. Bihor 19189 42 2,156. Bistrita-Nasaud 7915 28 1,47. Botosani 9118 35 1,648. Brasov 27291 100 2,699. Braila 9021 14 1,9410. Buzau 8745 18 0,8711. Caras-Severin 7227 28 2,2812. Calarasi 6849 27 1,3313. Cluj 33377 46 3,8614. Constanta 28629 36 2,7215. Covasna 5369 11 1,2416. Dambovita 15899 24 1,717. Dolj 16599 31 1,7418. Galati 17832 43 2,4319. Giurgiu 6957 10 1,5220. Gorj 5427 17 0,9221. Harghita 5588 14 0,7222. Hunedoara 12736 24 1,8523. Ialomita 7343 13 1,4324. Iasi 29894 110 1,2925. Ilfov 27032 105 4,3826. Maramures 12212 68 2,6227. Mehedinti 5358 20 1,0928. Mures 16007 38 1,3329. Neamt 11969 23 1,4830. Olt 10171 34 0,7231. Prahova 25269 68 1,3432. Satu Mare 7741 34 1,733. Salaj 6714 37 1,8334. Sibiu 17928 39 1,6635. Suceava 17424 80 1,936. Teleorman 8522 12 1,6937. Timis 29863 159 4,5238. Tulcea 5854 21 1,4639. Vaslui 11441 44 1,7740. Valcea 10605 84 1,5241. Vrancea 7502 11 0,7942. Mun. Bucuresti 112253 703 3,6243. Cazuri noi nealocate pe judete 2974* -296Pana astazi, 17.221 de persoane diagnosticate cu infectie cu SARS - CoV - 2 au decedat.In intervalul 16.01.2021 (10:00) - 17.01.2021 (10:00) au fost raportate 57 de decese (41 barbati si 16 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Arad, Arges, Bacau, Bihor, Braila, Bistrita-Nasaud, Botosani, Buzau, Caras-Severin, Calarasi, Constanta, Galati, Hunedoara, Iasi, Mures, Olt, Salaj, Sibiu, Suceava, Timis, Vaslui si Bucuresti.Dintre acestea, 1 deces a fost inregistrat la categoria de varsta 30-39 ani, 1 deces la categoria de varsta 40-49 ani, 2 decese la categoria de varsta 50-59 ani, 15 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 18 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 20 decese la categoria de peste 80 de ani.55 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, iar 2 pacienti decedati nu prezentat comorbiditati.In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.552. Dintre acestea, 1.076 sunt internate la ATI.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 5.164.549 de teste RT-PCR si 43.083 de teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 11.524 de teste RT-PCR (6.529 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 4.995 la cerere) si 3.392 de teste rapide antigenice.