Coronavirus Romania. Inca un record negru: 1.454 de noi cazuri si 53 de decese, in ultimele 24 de ore. La Terapie Intensiva sunt internati 478 de pacienti

Evolutia infectiilor de coronavirus in ultimele zile

Coronavirus in lume

Se discuta despre prelungirea starii de alerta

Cele mai multe cazuri noi au fost raporate in Bucuresti: 172.De la inceputul pandemiei pana in prezent, in Romania au fost raportate 66.631 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).31.547 pacienti au fost declarati vindecati si 7.253 pacienti asimptomatici au fost externati la 10 zile dupa depistare.Pana acum 2.860 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au decedat.In intervalul 12.08.2020 (10:00) - 13.08.2020 (10:00) au fost inregistrate 53 de decese (32 barbati si 21 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Botosani, Braila, Buzau, Caras - Severin, Constanta, Dambovita, Dolj, Galati, Iasi, Maramures, Mehedinti, Neamt, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Timis, Tulcea, Valcea, Vaslui, Vrancea si Municipiul Bucuresti.Dintre acestea, un deces a fost inregistrat la categoria de varsta 30-39 de ani, un deces la categoria de varsta 40-49 ani, trei decese la categoria de varsta 50-59 ani, 13 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 24 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 11 decese la categoria de peste 80 de ani.49 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, iar 4 pacienti care au decedat nu au prezentat comorbiditati.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 1.450.269 de teste. Dintre acestea 22.649 au fost efectuate in ultimele 24 de ore, 13.999 in baza definitiei de caz si a protocolului medical, iar 8.650 la cerere.Pe teritoriul Romaniei, 7.935 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 5.421 de persoane se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 20.775 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 101 de persoane.Marti, 11 august 2020 , numarul infectiilor noi era de 1.215. Alti 35 de pacienti confirmati cu noul coronavirus. Numarul pacientilor in stare critica, internati la terapie intensiva era de 485.Miercuri, 12 august 2020 , autoritatile au raportat 1.415 de cazuri noi si 43 de decese, in 24 de ore. De asemenea, numarul pacientilor internati la Terapie Intensiva era 485.In aceste conditii, avand in vedere si numarul de 22.607 de teste efectuate la 24 de ore, gradul de pozitivare a fost de 6,25% aproximativ egal cu cel inregistrat in ziua precedeanta, de 6,23%.La nivel mondial, de la inceputul pandemiei au fost raportate peste 20,8 milioane de cazuri. Dintre cei infectati, 747.584 au murit si 13,7 milioane s-au recuperat, conform datelor centralizate pe platforma worldometers.info Sunt aproximativ 6,3 milioane de cazuri active. Dintre acestea peste 6,2 milioane (99%) sunt cazuri medii, iar 64.600 sunt grave si critice.SUA, Brazilia si India sunt cele mai afectate natiuni din punctul de vedere al numarului de infectii. O situtie speciala este insa si in Mexic, unde numarul deceselor a crescut cu peste 700 de cazuri fata de ziua precedenta, iar cel al infectiilor cu aproape 600.Romania se afla pe locul 40 in lume, in clasamentul publicat pe site-ul worldometers.info.Joi dimineata, ministrul Sanatatii Nelu Tataru a anuntat ca inaintea sedintei Executivului de vineri va fi si o intrunire a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU), deoarece trebuie data o hotarare de Guvern pentru prelungirea starii de alerta "Inaintea sedintei de Guvern, fiindca la sedinta de Guvern va trebui sa dam si o hotarare de Guvern in sensul prelungirii starii de alerta, daca ea este luata in calcul de CNSU si domnul premier Ludovic Orban ", a afirmat Nelu Tataru, joi la Academia Romana.Pe 15 iulie, Guvernul a prelungit starea de alerta, dupa ce reprezentantii Executivului anuntasera ca nu vor fi noi restrictii, dar nici noi masuri de relaxare. Astfel, ramane obligatorie purtarea mastii in spatiile inchise, magazine, mijloace de transport in comun si la locul de munca, dar se mentin si restrictiile privind restaurantele in spatii inchise, organizarea de mitinguri si unele evenimente.Citeste si: