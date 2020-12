Coronavirus Romania: Incidenta cazurilor noi la nivel national. Judetul care a trecut din nou de partea gresita a liniei dupa doar doua zile de verde

Sase judete se mentin in continuare in scenariul verde, cu o rata de incidenta sub 1.5 la mia de locuitori. Suceava, care s-a aflat pe verde in zilele de 13 si 14 decembrie, a trecut din nou marti in scenariul galben dupa ce incidenta a ajuns la 1.51.Capitala are o rata de incidenta de 7.1 la mia de locuitori, 1143 de cazuri noi in ultimele 24 de ore si un total de 86.225 de imbolnaviri de la inceputul pandemiei in Romania.Este urmata de Ilfov (6.64) si Constanta cu 6.28 la mia de locuitori. Clujul a depasit si el incidenta de 5 cazuri la mia de locuitori, in timp ce alte doua judete (Brasov si Timis) au incidenta peste 4 la mia de locuitori.Harghita, Gorj, Neamt, Olt, Salaj, si Vrancea se mentin in scenariul verde.Harghita are o incidenta de 0.87 Gorj 0.91, Neamt 1.33, Olt 1.14, Salaj - 1.34 si Vrancea - 1.34.CITESTE SI: CORONAVIRUS Romania Peste 200 de decese inregistrate in ultimele 24 de ore. Numar foarte mare de pacienti internati la Terapie Intensiva