Coronavirus Romania: Lista celor mai afectate zone din tara. Creste dramatic numarul de cazuri in Bucuresti, in ultimele 24 de ore

La nivel national, Bucurestiul este in topul zonelor cel mai puternic afectate de epidemie, cu 270 de cazuri noi inregistrate in ultimele 24 de ore. Un numar ridicat de cazuri inregistrate in ultima zi mai sunt in judetele Brasov - 83, Dolj - 78, Iasi - 69. Timis - 57.Alba 1500 14Arad 2407 34Arges 5375 7Bacau 3819 20Bihor 3243 27Bistrita-Nasaud 1388 5Botosani 1511 1Brasov 5502 83Braila 2194 21Buzau 2641 17Caras-Severin 1125 9Calarasi 723 7Cluj 2822 22Constanta 2308 28Covasna 1075 13Dambovita 3706 28Dolj 2481 78Galati 3812 44Giurgiu 985 8Gorj 1825 7Harghita 884 8Hunedoara 2074 3Ialomita 1161 20Iasi 4236 69Ilfov 2904 19Maramures 1749 11Mehedinti 1328 5Mures 1654 14Neamt 2851 39Olt 1707 11Prahova 5308 47Satu Mare 529 12Salaj 589 12Sibiu 1952 21Suceava 6169 32Teleorman 949 5Timis 3454 57Tulcea 746 15Vaslui 2525 23Valcea 1873 49Vrancea 2601 13Mun. Bucuresti 14977 270In intervalul 19.09.2020 (10:00) - 20.09.2020 (10:00) au fost inregistrate 33 de decese (20 barbati si 13 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Arad, Arges, Bacau, Bihor, Botosani, Calarasi, Caras-Severin, Constanta, Dolj, Galati, Gorj, Hunedoara, Iasi, Maramures, Mehedinti, Olt, Suceava, Timis, Vrancea si Municipiul Bucuresti.Dintre acestea, doua decese au fost inregistrat la categoria de varsta 50-59 ani, cinci decese la categoria de varsta 60-69 ani, 14 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 12 decese la categoria de peste 80 de ani.32 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, iar pentru un pacient decedat nu au fost raportate comorbiditati pana in prezent.Ads by TeadsIn unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.120. Dintre acestea, 470 sunt internate la ATI.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 2.223.462 de teste. Dintre acestea 13.391 au fost efectuate in ultimele 24 de ore, 7.937 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 5.454 la cerere.Pe teritoriul Romaniei, 12.160 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 6.752 persoane se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 39.130 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 7 persoane.In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 802 apeluri la numarul unic de urgenta 112.Ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele de 24 de ore 949 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 285.355 de lei.De asemenea, prin structurile abilitate ale Politiei, au fost constatate, ieri, 2 infractiuni pentru zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 Cod Penal.In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, 6.612 cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 (coronavirus): 1.917 in Italia, 1.253 in Spania, 124 in Franta, 2.935 in Germania, 159 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 4 in SUA, 112 in Austria, 20 in Belgia, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 2 in Elvetia, 3 in Turcia, 2 in Islanda, 2 in Belarus, 19 in Grecia, 5 in Cipru, 2 in India, 2 in Ucraina si cate unul in Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia, Bulgaria, Kazakhstan, Suedia, Republica Congo, Ungaria si Qatar. De la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) si pana la acest moment, 126 de cetateni romani aflati in strainatate, 31 in Italia, 19 in Franta, 43 in Marea Britanie, 11 in Spania, 14 in Germania, 2 in Belgia, unul in Suedia, unul in Elvetia, unul in SUA, unul in Brazilia, unul in Republica Congo si unul in Grecia, au decedat.Dintre cetatenii romani confirmati cu noul coronavirus, 338 au fost declarati vindecati: 308 in Germania, 18 in Franta, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 2 in Namibia, unul in Luxemburg si unul in Tunisia.