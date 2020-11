Coronavirus Romania. Judetele din Romania care au intrat in zona de risc in privinta incidentei. Bucurestiul, peste 5 cazuri la mia de locuitori

Astfel, cel mai ridicat raport de cazuri la mia de locuitori se inregistreaza in continuare in judetul Sibiu, 8,9. Aici au fost confirmate vineri, 20 noiembrie, alte 394 de cazuri noi, judetul ajungand la un total de 11.846 de cazuri.Pe locul secund se afla judetul Ilfov, care inregistreaza o incidenta de 7,89 de cazuri la mia de locuitori. In ultimele 24 de ore aici au fost confirmate alte 446 de noi imbolnaviri, judetul ajungand la un total de 12.107 cazuri.Pe pozitia a treia se situeaza judetul Cluj, cu o incidenta de 7,31 de cazuri la mia de locuitori. In ultimele 24 de ore aici au fost confirmate alte 520 de cazuri noi, judetul ajungand la un total de 18.209 cazuri.Alte trei judete, Alba, Brasov si Constanta, inregistreaza o incidenta de peste 6 cazuri la mia de locuitori.Municipiul Bucuresti, unde au fost confirmate 1.412 cazuri noi are o incidenta de 5,79.Doar patru judete din tara au o incidenta sub 2 cazuri la mia de locuitori: Gorj, Olt, Vaslui si Vrancea, unde se iregistreaza cea mai mica valoare, 1,79.CITESTE SI