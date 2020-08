Coronavirus Romania. Lista celor mai afectate localitati, in functie de numarul de infectari

In privinta cazurilor noi de imbolnaviri, in ultima zi, numarul raportat joi este un record negativ absolut inregistrat de la inceputul pandemiei cauzate de SARS-COV-2 in Romania. In sectiile de Terapie Intesiva sunt internati 492 de pacienti. Gradul de pozitivare este de 6%.Conform datelor facute publice, joi, de autoritati , in urma testelor efectuate la nivel national, distributia pe judete a cazurilor per total si a celor noi arata in felul urmator:Judet Total Numar de cazuri nou confirmateAlba 1050 17Arad 1721 15Arges 4935 32Bacau 2557 84Bihor 2185 71Bistrita-Nasaud 1117 7Botosani 1307 6Brasov 4392 58Braila 1544 61Buzau 2154 33Caras-Severin 619 13Calarasi 510 13Cluj 1944 28Constanta 1577 34Covasna 721 13Dambovita 2942 47Dolj 1571 26Galati 3174 32Giurgiu 647 13Gorj 1492 9Harghita 684 5Hunedoara 1577 23Ialomita 934 8Iasi 2690 71Ilfov 2070 63Maramures 1081 28Mehedinti 1102 12Mures 1334 21Neamt 2049 26Olt 1251 18Prahova 3986 87Satu Mare 271 7Salaj 344 7Sibiu 1374 18Suceava 5196 37Teleorman 567 9Timis 2416 61Tulcea 504 28Vaslui 1697 74Valcea 1080 42Vrancea 2341 11Mun. Bucuresti 10362 236