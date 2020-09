Coronavirus Romania. Lista celor mai afectate zone din tara: Capitala a scazut sub 100 de infectii noi, dar in sapte judete numarul cazurilor ramane crescut

Cazurile noi de coronavirus pe fiecare judet in parte

Conform datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica marti, 22 septembrie 2020, in Capitala erau raportate 90 de cazuri noi si 15.304 in total.In alte sapte judete, numarul infectiilor ramane crescut: Suceava (60), Iasi (57), Bacau (56), Teleroman (49), Bihor (41), Caras-Severin (44) si Cluj (41).Si in Prahova sunt multe infectii. Aici au fost raportate 40 de cazuri noi.1. Alba 1545 232. Arad 2431 193. Arges 5394 86. Bistrita-Nasaud 1403 147. Botosani 1544 58. Brasov 5563 389. Braila 2220 1810. Buzau 2665 1512. Calarasi 756 1914. Constanta 2352 1515. Covasna 1084 816. Dambovita 3743 2217. Dolj 2507 2418. Galati 3880 3119. Giurgiu 990 -20. Gorj 1846 1421. Harghita 894 1122. Hunedoara 2096 2223. Ialomita 1182 1325. Ilfov 2943 2526. Maramures 1806 2727. Mehedinti 1346 1028. Mures 1672 1229. Neamt 2895 3830. Olt 1727 1732. Satu Mare 549 1933. Salaj 600 1034. Sibiu 1981 1837. Timis 3509 3738. Tulcea 761 839. Vaslui 2568 1640. Valcea 1919 -41. Vrancea 2621 1443. - 121 2TOTAL 114.648 1.059Pana marti, 22 septembrie 2020, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 114.648 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 92.169 de pacienti au fost declarati vindecati.Citeste si: