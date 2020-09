Coronavirus Romania: Lista celor mai afectate zone din tara. Explozie de cazuri in Capitala si sase judete

Lista zonelor afectate de coronavirus

Potrivit raportului transmis de Grupul de Comunicare Strategica, In Bucuresti au fost raportate 301 cazuri noi de infectii si 15.605 in total, de la inceputul pandemiei.Capitala este urmata de judetele Brasov (97), Iasi (93), Cluj (83), Vaslui (77), Timis (75) si Constanta (65).Cele mai putine cazuri au fost inregistrate in Ialomita. Aici un singur caz de infectie a fost raportat, miercuri, de autoritati 1. Alba 1588 432. Arad 2474 433. Arges 5418 244. Bacau 3966 555. Bihor 3349 536. Bistrita-Nasaud 1416 137. Botosani 1552 89. Braila 2242 2210. Buzau 2683 1811. Caras-Severin 1196 2212. Calarasi 768 1215. Covasna 1106 2216. Dambovita 3775 3217. Dolj 2557 5018. Galati 3920 4019. Giurgiu 1011 2120. Gorj 1870 2421. Harghita 901 722. Hunedoara 2138 4225. Ilfov 2998 5526. Maramures 1851 4527. Mehedinti 1354 828. Mures 1694 2229. Neamt 2947 5230. Olt 1736 931. Prahova 5419 4132. Satu Mare 563 1433. Salaj 614 1434. Sibiu 2010 2935. Suceava 6285 4036. Teleorman 1033 3538. Tulcea 773 1240. Valcea 1956 3741. Vrancea 2631 1043. - 122 1TOTAL 116.415 1.767Pana la 23 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 116.415 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19). 93.558 de pacienti au fost declarati vindecati.