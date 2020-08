Coronavirus Romania. Lista celor mai puternic afectate localitati in privinta cazurilor noi de imbolnaviri

Astfel, dupa Municipiul Bucuresti, judetele Iasi, Bihor, Brasov sau Arad au raportat cele mai multe cazuri noi de imbolnavire cu noul coronavirus. Judetul Iasi a raportat 73 de cazuri noi, ajungand la un total de 2.852 de cazuri dintre care 875 doar in ultimele doua saptamani. Judetul Bihor a raportat 61 de noi imbolnaviri in ultima zi, si 671 in ultimele 14 zile ajungand la un total de 2.290.Judetul Brasov, un judet grav afectat, a anuntat sambata 60 de cazuri noi, ajungand la un total de 4.519 dintre care 638 au fost raportate in ultimele 14 zile.Un alt judet ce a raportat un numar ridicat de imbolnaviri este Bacau, cu 58 in ultima zi, si 648 in ultimele doua saptamani ajungand la un total de 2.691 de la inceputul pandemiei. Prahova, un lat judet din tara care in ultima perioada s-a confruntat cu o situatie agravanta, a anuntat sambata 57 de noi cazuri, ajungand la un total de 4.121.Alte judete cu un numar mare de cazuri noi au fost Vaslui, 58, Timis, 45, Dambovita, 48, Dolj, 44 si Galati cu 46 de cazuri noi.Judetele cu cele mai putin cazuri noi raportate sambata au fost Bistrita 6, Botosani 6, Calarasi 9, Covasna 9, Giurgiu 7, Harghita 8, Ialomita 1, Mehedinti 6, Satu Mare 4 si Salaj 7.Alba 1088 18Arad 1801 45Arges 4989 27Bacau 2691 58Bihor 2290 61Bistrita-Nasaud 1134 6Botosani 1318 6Brasov 4519 60Braila 1636 37Buzau 2219 42Caras-Severin 659 18Calarasi 525 9Cluj 1999 34Constanta 1647 28Covasna 748 9Dambovita 3020 48Dolj 1640 44Galati 3253 46Giurgiu 686 7Gorj 1535 21Harghita 697 8Hunedoara 1642 48Ialomita 945 1Iasi 2852 73Ilfov 2132 19Maramures 1114 24Mehedinti 1117 6Mures 1386 17Neamt 2093 31Olt 1287 19Prahova 4121 57Satu Mare 280 4Salaj 367 7Sibiu 1416 14Suceava 5270 30Teleorman 578 5Timis 2518 45Tulcea 529 7Vaslui 1753 58Valcea 1135 25Vrancea 2359 2Mun. Bucuresti 10762 241