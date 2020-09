Coronavirus Romania. Lista cu cele mai afectate zone din tara din cauza infectiei. Numar mare de cazuri noi in Capitala si in sapte judete

Cazurile noi raportate in fiecare judet

Potrivit raportului Grupului de Comunicare Strategica, in Bucuresti au fost inregistrate 171 de noi infectii in 24 de ore, iar de la inceputul pandemiei pana in prezent au fost confirmate 14.487 de cazuri.Pe locul al doilea se afla judetul Iasi, cu 91 de cazuri noi, de judetul Cluj cu 68 de infectii si de Timis cu 61 de imbolnaviri.Cazuri multe sunt si in judetele Bacau (59), Prahova (59), Brasov (56) si Dambovita (52).1. Alba 1464 252. Arad 2343 393. Arges 5356 195. Bihor 3179 476. Bistrita-Nasaud 1375 177. Botosani 1492 99. Braila 2155 3310. Buzau 2609 1611. Caras-Severin 1087 3612. Calarasi 707 1514. Constanta 2235 2215. Covasna 1050 3318. Galati 3759 4019. Giurgiu 955 1620. Gorj 1798 2121. Harghita 871 1522. Hunedoara 2055 2523. Ialomita 1129 1925. Ilfov 2833 3326. Maramures 1667 -1*27. Mehedinti 1315 2428. Mures 1632 1129. Neamt 2764 4530. Olt 1676 2432. Satu Mare 506 1033. Salaj 559 1934. Sibiu 1901 3735. Suceava 6082 4936. Teleorman 916 2838. Tulcea 722 1539. Vaslui 2471 3940. Valcea 1813 3041. Vrancea 2579 2243. - 116 1TOTAL 110.217 1.527Pana la data de 18 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 110.217 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 88.235 de pacienti au fost declarati vindecati.