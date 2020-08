Coronavirus Romania. Lista localitatilor cu cele mai multe cazuri noi. Bucurestiul, lovit puternic de virus

Dupa ce sambata in Municipiul Bucuresti erau anuntate nu mai putin de 241 de noi imbolnaviri, record absolut de la inceputul pandemiei, duminica, 30 august, numarul cazurilor noi confirmate a ajuns la 154. Astfel, Capitala a ajuns la un total de 10.916 cazuri de la inceputul pandemiei. Doar in ultimele doua saptamani aici au fost confirmate 2.437 de imbolnaviri.Alte judete unde au fost inregistrate mai multe cazuri noi de imbolnavire cu Covid-19 sunt: Iasi, 60 de cazuri noi, Prahova - 53 de noi imbolnaviri, Dolj - 59 si Braila - 57.Astfel, Judetul Iasi a ajuns la un total de 2.912 cazuri, dintre care 888 doar in ultimele doua saptamani. In Prahova, totalul cazurilor a ajuns la 4.174, 1.021 fiind confirmate in ultimele 14 zile. Doljul are 1.699 de cazuri, dintre care 473 confirmate in ultimele doua saptamani. Braila a ajuns la 1.693 de cazuri confirmate, dintre care 466 in ultimele 14 zile.Suceava, al doilea cel mai afectat judet din tara dupa Bucuresti are 5.286 de cazuri, dintre care 16 confirmate in ultimele 24 de ore. Argesul, cel de-al treilea judet ca numar de cazuri a ajuns la 5.006, dupa ce in ultima zi au fost anuntate 17 noi imbolnaviri.Alba 1097 9Arad 1813 12Arges 5006 17Bacau 2722 31Bihor 2322 32Bistrita-Nasaud 1141 7Botosani 1322 4Brasov 4552 33Braila 1693 57Buzau 2234 15Caras-Severin 664 5Calarasi 532 7Cluj 2015 16Constanta 1661 14Covasna 752 4Dambovita 3062 42Dolj 1699 59Galati 3275 22Giurgiu 688 2Gorj 1547 12Harghita 700 3Hunedoara 1674 32Ialomita 951 6Iasi 2912 60Ilfov 2143 11Maramures 1131 17Mehedinti 1126 9Mures 1398 12Neamt 2112 19Olt 1309 22Prahova 4174 53Satu Mare 292 12Salaj 370 3Sibiu 1437 21Suceava 5286 16Teleorman 585 7Timis 2550 32Tulcea 534 5Vaslui 1782 29Valcea 1151 16Vrancea 2372 13Mun. Bucuresti 10916 154