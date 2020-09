Coronavirus Romania. Lista zonelor cel mai puternic afectate de COVID-19. Bucuresti si Bacau au cele mai multe cazuri noi

Lista judetelor si numarul de cazuri noi confirmate

Urmeaza judetul Bacau, unde au fost raportate 115 cazuri noi si 2.954 in total.Si judetul Bihor are un numar crescut de cazuri. Aici au fost raportate 64 de infectii la 24 de ore si 2.501 in total.In judetul Iasi erau raportate 58 de cazuri noi si 3.187 in total. iar in Neamt au fost inregistrate 56 de imbolnaviri si un total de 2.239 de cazuri.Valcea are 55 de cazuri noi si 1.296 de infectii in total.Cele mai putine cazuri au fost raportate in Botosani. Aici s-au inregistrat doar 5 infectii noi, in ultimele 24 de ore.1. Alba 1169 - 132. Arad 1927 - 253. Arges 5082 - 144.6. Bistrita-Nasaud 1189- 177. Botosani 1356 - 58. Brasov 4697 - 349. Braila 1771 - 2410. Buzau 2333 - 1911. Caras-Severin 741 - 1912. Calarasi 570 - 1613. Cluj 2144 - 4314. Constanta 1800 - 4415. Covasna 812 - 1716. Dambovita 3182 - 3217. Dolj 1815 - 2118. Galati 3390 - 2719. Giurgiu 728 - 2120. Gorj 1603 - 1821. Harghita 739 - 1222. Hunedoara 1750 - 2223. Ialomita 979 - 925. Ilfov 2260 - 3026. Maramures 1236- 2227. Mehedinti 1180 - 1928. Mures 1452 - 2329. Neamt 2239 - 5630. Olt 1358 - 2331. Prahova 4383 - 4232. Satu Mare 334 - 1333. Salaj 410 - 1034. Sibiu 1513 - 2235. Suceava 5417 - 4336. Teleorman 635 - 1837. Timis 2692 - 4238. Tulcea 567 - 1139. Vaslui 1954 - 3641. Vrancea 2428 - 1243. - 88 - 2TOTAL 91.256 - 1.365Citeste si: