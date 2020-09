Coronavirus Romania. Lista zonelor cel mai puternic afectate de COVID-19. Explozie de cazuri in Bacau, Dolj si Prahova. In Capitala sunt peste 200 de infectii noi

Lista judetelor si numarul de cazuri noi confirmate

In Capitala au fost raportate duminica 201 noi cazuri de infectii si un numar total de 12.062 de imbolnaviri. Sambata, Bucurestiul a raportat 352 de cazuri noi fiind cel mai mare numar de la inceputul pandemiei.Un numar mare de cazuri s-a inregistrat si in judetul Bacau. Aici au fost raportate 105 infectii noi si 3.171 in total. Cu o zi in urma erau raportate 59 de cazuri noi.Judetul Dolj a raportat duminica 73 de cazuri noi si 146 in total. Sambata, in Dolj erau raportate doar 24 de cazuri.O situatie grava este si in Prahova, unde duminica au fost raportate 69 de cazuri noi si un total de 4.549 de infectii. Cu o zi in urma, in Prahova erau 33 de cazuri.In Bihor s-au inregistrat 59 de cazuri noi si un total de 2.651. Sambata, DSP Bihor a raportat 49 de cazuri.Judetul Iasi a transmis 57 de cazuri si un total de 3.366 de imbolnaviri de la inceputul pandemiei. Cu o zi in urma, in Iasi au fost raportate 60 de cazuri.Braila are 53 de cazuri noi si un total de 4.850. Cu o zi in urma, in Braila erau 22 de infectii noi.Si in Brasov sunt cazuri multe. Aici au fost raportate 46 de cazuri si 4.800 in total. Sambata, GCS a raportat pentru acest judet 32 de cazuri noi.Judetele Ialomita si Covasna au raportat cate un caz. De asemenea, Arges si Buzau au raportat cate doua cazuri.1. Alba 1198 - 122. Arad 2029 - 203. Arges 5138 - 25. Bihor 2651 - 596. Bistrita-Nasaud 1239 - 137. Botosani 1379 - 118. Brasov 4850 4610. Buzau 2377 - 211. Caras-Severin 822 - 712. Calarasi 598 - 1213. Cluj 2243 - 1014. Constanta 1865 - 2315. Covasna 844 - 116. Dambovita 3255 - 718. Galati 3467 - 2619. Giurgiu 785 - 820. Gorj 1643 - 1921. Harghita 771 - 1122. Hunedoara 1794 - 2123. Ialomita 1012 - 125. Ilfov 2356 - 3726. Maramures 1319 - 2027. Mehedinti 1206 - 528. Mures 1497 - 1429. Neamt 2347 - 2930. Olt 1409 - 2032. Satu Mare 363 - 1633. Salaj 432 - 534. Sibiu 1576 - 2735. Suceava 5529 - 2836. Teleorman 672 -37. Timis 2829 - 2238. Tulcea 587 - 939. Vaslui 2066 - 2440. Valcea 1338 - 1641. Vrancea 2463 - 943. - 98 -TOTAL 95.014 - 1.150