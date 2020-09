Coronavirus Romania. Lista zonelor cel mai puternic afectate de COVID-19. Explozie de cazuri in Capitala si opt judete

Astfel, conform raportului la 24 de ore transmis de Grupul de Comunicare Strategica, Municipiul Bucuresti a inregistrat 114 cazuri noi si 11.500 de imbolnaviri, in total, de la inceputul pandemiei.Urmeaza judetul Timis, cu 78 de infectii la 24 de ore si un numar total de 2.770 de cazuri.Brasovul a raportat 75 de cazuri noi la 24 de ore si un total de 4.772 de infectii.Vaslui are 64 de cazuri noi si 2.018 in total.Tot 64 de cazuri noi are si judetul Prahova, iar raportul total este de 4.447 de cazuriSi judetul Iasi are un numar mare de infectii. Autoritatile sanitare de aici au raportat 62 de cazuri noi, iar numarul total de imbolnaviri este de 3.249.O situatie deosebita este si in Caras-Severin, unde vineri au fost raportate 58 de cazuri, fata de 19 cazuri noi transmise joi.Judetele Bacau si Cluj au cate 53 de cazuri noi.Peste 40 de cazuri noi fiecare au judetele Arad, Arges, Bihor, Maramures si Mures.Cele mai putine cazuri au fost raportate in judetele Calarasi si Covasna. Acolo au fost inregistrate cate patru cazuri noi1. Alba 1177 - 82. Arad 1975 - 483. Arges 5122 - 405. Bihor 2543 - 426. Bistrita-Nasaud 1212 - 237. Botosani 1365 - 99. Braila 1798 - 2710. Buzau 2354 - 2112. Calarasi 574 - 414. Constanta 1823 - 2315. Covasna 816 - 416. Dambovita 3213 - 3117. Dolj 1849 - 3418. Galati 3420 - 3019. Giurgiu 751 - 2320. Gorj 1624 - 2121. Harghita 753 - 1422. Hunedoara 1761 - 1123. Ialomita 1009 - 3025. Ilfov 2271 - 1126. Maramures 1284 - 4827. Mehedinti 1194 - 1428. Mures 1458 - 629. Neamt 2282 - 4330. Olt 1375 - 1732. Satu Mare 346 - 1233. Salaj 420 - 1034. Sibiu 1528 - 1535. Suceava 5456 - 3936. Teleorman 653 - 1838. Tulcea 574 - 740. Valcea 1307 - 1141. Vrancea 2445 - 1743. - 95 - 7TOTAL 92.595 - 1.339Citeste si: