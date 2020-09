Coronavirus Romania. Lista zonelor cel mai puternic afectate de COVID-19. Numar record de cazuri noi in Capitala

Lista judetelor si numarul de cazuri noi confirmate

Capitala a raportat sambata 352 de cazuri noi si un total de 11.861 de infectii de la inceputul pandemiei, Numarul este de aproape trei ori mai mare fata de cel transmis vineri, 4 septembrie 2020 , cand erau inregistrate 114 cazuri.Si in judetul Iasi numarul de infectii este mare. Aici au fost rapofrtate 60 de cazuri noi si un total de 3.309 de imbolnaviri de la inceputul pandemiei. Cu o zi in urma erau raportate 62 de cazuri noi.Judetul Bacau a inregistrat 59 de cazuri la 24 de ore si a inregistrat un numar total de 59 de cazuri.Bihor are 49 de cazuri noi, Ilfov a transmis 48 de cazuri noi, iar Suceava are 45 de cazuri noi la 24 de ore.Cel mai mic numar de infectii a fost raportat in Sau Mare. Aici un sigur om s-a infectat in ultimele 24 de ore conformt raportului autoritatilor.Gorjul nu a apucat sa transmita statistica pana la data publicarii raportului national.1. Alba 1186 - 92. Arad 2009 - 343. Arges 5136 - 146. Bistrita-Nasaud 1226 - 147. Botosani 1368 - 38. Brasov 4804 - 329. Braila 1820 - 2210. Buzau 2375 - 2111. Caras-Severin 815 - 1612. Calarasi 586 - 1213. Cluj 2233 - 3614. Constanta 1842 - 1915. Covasna 843 - 2716. Dambovita 3248 - 3517. Dolj 1873 - 2418. Galati 3441 - 2119. Giurgiu 777 - 2620. Gorj 1624 -21. Harghita 760 - 722. Hunedoara 1773 - 1223. Ialomita 1011 - 226. Maramures 1299 - 1527. Mehedinti 1201 - 728. Mures 1483 - 2529. Neamt 2318 - 3630. Olt 1389 - 1431. Prahova 4480 - 3332. Satu Mare 347 - 133. Salaj 427 - 734. Sibiu 1549 - 2136. Teleorman 672 - 1937. Timis 2807 - 3738. Tulcea 578 - 439. Vaslui 2042 - 2440. Valcea 1322 - 1541. Vrancea 2454 - 943. - 98 3TOTAL 93.864 - 1.269